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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سیاست » اخبار کلی
مقامات ایران به تحریف‌های وزیرخارجه امریکا پاسخ دادند

خشایارستیزی روبی کوچولو

1 اظهارات ایران‌ستیزانه‌ی وزیر خارجه امریکا با واکنش‌های جدی و طنز در داخل ایران و در میان تحلیلگران خارجی روبه‌رو شد. یکی نوشت «روبیو به یونان رفت و تمدن امریکا را ادامه‌ی تمدن یونان باستان دانست

جوان آنلاین:  اظهارات ایران‌ستیزانه‌ی وزیر خارجه امریکا با واکنش‌های جدی و طنز در داخل ایران و در میان تحلیلگران خارجی روبه‌رو شد. یکی نوشت «روبیو به یونان رفت و تمدن امریکا را ادامه‌ی تمدن یونان باستان دانست. حالا بماند که خودش بیشتر شبیه سرخپوستان تمدن اینکا درپرو و اکوادور است». ولی‌رضا نصر، مشاور سابق اوباما نوشت: «به نظر می‌رسد روبیو در حال طرح نسخه دوم نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون است. به‌جای تقابل اسلام و غرب، او تقابل تمدنی میان ایران و غرب را مطرح می‌کند؛ دوران اسلام‌هراسی در حال جایگزین‌شدن با ایران‌هراسی است». واکنش‌ها در ایران بیشتر با یادآوری زانوزدن والرین امپراتور روم باستان مقابل خشایارشا بود و تذکر به روبیو که «تو کوچک‌تر از این‌حرف‌ها هستی» و «امپراتوری روبه زوالت نیز به‌زودی زانو خواهد زد»، هرچند این‌بار نه مقابل خشایارشاه که مقابل «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»!

 اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، درباره تاریخ و تمدن ایران، با واکنش صریح مقام‌های سیاسی، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد؛ واکنش‌هایی که ضمن رد روایت یک‌سویه و تحریف‌شده او از جنگ‌های ایران و یونان باستان، بر پیشینه تاریخی ایران، تناقض در معیار‌های غرب درباره مفهوم مقاومت و ناتوانی روایت‌سازی سیاسی در تغییر واقعیت‌های تاریخی تأکید دارند. در این میان، یادآوری سرنوشت والرین، امپراتور روم که در دوران شاپور اول ساسانی به اسارت ایرانیان درآمد، به نمادی از پاسخ تاریخی تهران به ادبیات تهدیدآمیز واشینگتن تبدیل شد، نمادی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در واکنش‌های خود به آن اشاره کردند. 
هم‌زمان با ادامه این واکنش‌ها، یک مقام ارشد امنیتی هم با اشاره به تجربه رفتار‌های متناقض امریکا و تهدید‌های اخیر علیه کشور، از آمادگی کامل ایران برای پاسخ گسترده و قاطع به هرگونه حمله خبر داد و تأکید کرد که در صورت تکرار تجاوز، تهران دلیلی برای محدود نگه‌داشتن دامنه جغرافیایی یا موضوعی میدان نبرد نخواهد داشت. مجموعه این مواضع، دو پیام محوری را دنبال می‌کند: نخست، مخالفت با بهره‌برداری سیاسی از تاریخ و معیار‌های دوگانه در ارزیابی مقاومت ملت‌ها و دوم، تأکید بر آمادگی دفاعی ایران در برابر هرگونه اقدام نظامی. مقام‌های ایرانی به روبیو یادآوری کردند که تاریخ ایران را نمی‌توان صرفاً بر اساس روایت مطلوب سیاستمداران امریکایی بازخوانی کرد و تهدید‌های واشنگتن نیز تغییری در محاسبات دفاعی تهران ایجاد نخواهد کرد. 
مارکو روبیو چند روز پیش در سخنرانی خود در آکروپولیس آتن، با اشاره به جنگ‌های ایران و یونان باستان، روایتی از حمله سپاه خشایارشا به آتن ارائه کرد که با واکنش مقام‌های ایرانی همراه شد. وزیر امور خارجه امریکا در این سخنرانی مدعی شد: «۴۸۰ سال پیش از میلاد مسیح، ارتش‌های خشایارشا وارد این شهر شدند و معابد و زیارتگاه‌های آن را به آتش کشیدند.» او در ادامه روایت خود از مقاومت آتنی‌ها گفت که اغلب ساکنان آتن با کشتی به جزیره‌ای در نزدیکی شهر پناه برده بودند، اما گروهی از آنان در دژ صخره‌ای آکروپولیس باقی ماندند و برای مقابله با مهاجمان جنگیدند. آنها در دژ صخره‌ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا در یک مقاومت آخر خارق‌العاده بجنگند؛ سنگ‌های غول‌پیکر را از صخره‌ها بر سر مهاجمان پارسی فرو ریختند و بزرگ‌ترین امپراتوری آن عصر را روز‌ها متوقف کردند.»

 بار دیگر مقابل ایرانیان زانو خواهید زد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اما در واکنش به اظهارات روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، درباره تمدن ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در طول تاریخ، ما ایرانیان با کسانی روبه‌رو شده‌ایم که خود را سروران جهان اعلام کردند و کوشیدند تمدن‌های کهن را از صفحه روزگار محو کنند. آنان با آتش و شعله آمدند، اما با گرد و خاک و خواری رفتند. کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، سرنوشت والرین را خواهند داشت؛ زانو خواهید زد.»

 برای تکرار شکست‌های تاریخی آماده باشید
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در واکنش به اظهارات روبیو، با اشاره به شکست تاریخی امپراتوری روم در برابر ایران ساسانی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی پس از شکست و تحقیر در برابر ایران، به آتن می‌روند تا روایتی از جنگ تمدنی را شکل دهند، بهتر است بخش مهم دیگری از تاریخ را هم بخوانند؛ جایی که امپراتور روم، در برابر شاپور اول ساسانی زانو زد. کسی که پای تاریخ را به میان می‌کشد، باید برای تکرارش هم آماده باشد!»

 تحقیر مقاومت برای دیگری، تمدن نیست
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل، نیز در حساب کاربری خود در فضای مجازی، اظهارات روبیو را متناقض دانست و نوشت: «در سخنرانی اخیر روبیو یک تناقض آشکار هست. ایستادگی تا آخرین نفر در یونان باستان ستایش می‌شود، اما ایستادگی ملت بزرگ ایران با برچسب فرقه مرگ تحقیر می‌شود.» او در ادامه تأکید کرد: «ستایش مقاومت برای خودی و تحقیر آن برای دیگری تمدن نیست، فلسفه‌بافی برای سلطه است آقای روبیو! مشکل شما با انقلاب اسلامی نیست. با تمدن ایران قوی و مستقل است.» مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل همچنین با اشاره به عملکرد امریکا در جنگ‌های معاصر، در انتقاد از مواضع وزیر امور خارجه این کشور نوشت: «آنان که فاجعه‌های هیروشیما، ویتنام، عراق و افغانستان را به وجود آوردند، حق ندارند درس اخلاق بدهند!»

 مشکل امریکا با ایران و ایرانی است
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در واکنش به اظهارات روبیو درباره تمدن ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کشوری که شروع تاریخش با قتل‌عام بومیان بوده و لحظه‌ای از استعمار و خون‌ریزی دست نکشیده، هخامنشیان را که نخستین بیانیه حقوق بشر دنیا را نوشته‌اند، به جنایت متهم می‌کنند! ذات خبیثتان مشکل با ایران و ایرانی است...» عزیزی در این موضع‌گیری، با اشاره به تاریخ شکل‌گیری ایالات متحده و سابقه استعمار و جنگ‌های این کشور، به اتهام‌های مطرح‌شده علیه تمدن ایران پاسخ داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در واکنش به ادعا‌های وزیر امور خارجه امریکا درباره تمدن ایرانیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران، نام بلند تمدنی است که با خرد، فرهنگ و مدارای مردمانش از فراز هزاران سال عبور کرده است. نه تحریف تاریخ می‌تواند از شکوه این ملت بکاهد و نه ترور‌های کور، قامت این سرزمین را خم کند. ایران به پشتوانه فرهنگ و ملتش بزرگ مانده و بزرگ خواهد ماند.»

 این‌بار دلیلی برای خویشتن‌داری نداریم
هم‌زمان با واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک به اظهارات روبیو، یک مقام ارشد امنیتی ایران نیز با اشاره به تهدید‌های اخیر امریکا علیه کشور، بر آمادگی کامل ایران برای پاسخ به هرگونه حمله تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، این مقام ارشد امنیتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس روسیه، با اشاره به تجربه رفتار‌های متناقض و دروغ‌گویی‌های مکرر امریکا و تأثیرپذیری هیئت حاکمه کنونی این کشور از رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: «تجربه رفتار‌های متناقض و دروغ‌گویی‌های مکرر امریکا از یک‌سو و تأثیرپذیری بی‌سابقه هیئت حاکمه کنونی امریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی، حکم می‌کند که ما بی‌توجه به حرف‌های متناقض ترامپ در زمینه حمله به ایران و خبر‌هایی که رسانه‌های امریکایی مطرح می‌کنند، همواره آمادگی صددرصدی برای پاسخ گسترده و قاطع به هر حمله‌ای، ولو کوچک، داشته باشیم.» این مقام ارشد امنیتی همچنین تصریح کرد: «ایران، فرض را بر ضرورت آمادگی برای مواجهه طولانی با دشمن قرار داده و راهبرد‌ها و تاکتیک‌های دفاعی و تهاجمی خود را بر همین اساس تنظیم کرده است.» او در ادامه با تأکید بر تغییر نکردن رویکرد دفاعی ایران در برابر تهدیدها، هشدار داد: «این‌بار غیر از رونمایی از تجهیزات نظامی جدید و غافلگیرکننده، ایران دلیلی برای هرگونه خویشتن‌داری یا محدود نگاه داشتن دامنه جغرافیایی یا موضوعی میدان نبرد نخواهد داشت.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مارکو روبیو ، امریکا ، ایران
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