کد خبر: 1383825
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت بالای سوخت جت تا ۲۰۲۸ ادامه می‌یابد

3 مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در اروپا نسبت به احتمال تداوم قیمت بالای سوخت جت تا سال ۲۰۲۸ هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، مایکل اولیری مدیرعامل گروه هواپیمایی رایان‌ایر (Ryanair)، در کنفرانس خبری انجمن خطوط هوایی برای اروپا (A۴E) اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی اروپایی ممکن است به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از یک سال دیگر با هزینه‌های بالای سوخت جت روبه‌رو باشند.

به گزارش مهر، این نخستین باری است که یک مدیر ارشد نسبت به تداوم پیامد‌های جنگ علیه ایران تا سال ۲۰۲۸ هشدار می‌دهد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال جاری میلادی قیمت سوخت جت را به‌شدت افزایش داده و با وجود اقدام‌های گسترده برای پوشش ریسک قیمت سوخت، حاشیه سود شرکت‌های هواپیمایی را کاهش داده است.

اولیری افزود: هم‌اکنون قیمت سوخت جت حدود ۵۰ درصد بیشتر از قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ علیه ایران است و احتمال می‌رود تا ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده در همین سطح حفظ شود.

وی تصریح کرد: همه ما سال آینده با چالش بزرگ هزینه‌ها روبه‌رو هستیم.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که اروپا ممکن است تا سه ماه چهارم سال جاری میلادی با کمبود عرضه سوخت جت مواجه شود.

برچسب ها: قیمت سوخت ، اروپا ، جنگ ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

غارنشینی پس از قتل مادر

بازگشت سایه اتم

از دست بعضی‌ها...

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

به نام شهدا جفا نکنید!

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار