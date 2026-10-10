کد خبر: 1383823
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
جامعه » اخبار كلی

حمل خودرو با جرثقیل ترفند جدید سارقان

محمدرضا سوری

جوان آنلاین:  با رو شدن ترفند‌های مختلف سارقان توسط پلیس، آنها نه‌تنها دست از سرقت برنمی‌دارند، بلکه به روش‌های مختلف روی می‌آورند. این روز‌ها اگر اخبار حوادث را در روزنامه یا سایت‌های خبری دنبال کنید، با نوعی جدید از این نوع جرائم آشنا می‌شوید که شاید برایتان شگفت‌انگیز باشد؛ به عنوان مثال می‌توان به سرقت خودرو‌های لاکچری با استفاده از جرثقیل اشاره کرد. 
چند روز پیش بود که سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری اعضای باند سرقت خودرو با استفاده از جرثقیل خودروبر خبر داد. به گفته وی، اعضای این باند با شناسایی خودرو‌های لاکچری و استفاده از آگهی‌های جرثقیل و یدک‌کش در فضای مجازی، خودرو‌های مسروقه را جابه‌جا می‌کردند که در جریان این پرونده، دو دستگاه خودروی مسروقه کشف شد. 
همچنین در تحقیقات به‌عمل‌آمده از آنها مشخص شد سرکرده باند با پرسه‌زنی در مناطق متمول‌نشین تهران، خودرو‌های خارجی یا گران‌قیمتی را که برای مدتی در معابر رها شده بودند، شناسایی کرده و سپس با استفاده از آگهی‌های جرثقیل و یدک‌کش در سکو‌های مجازی، از جمله سایت دیوار، نسبت به انتقال آنها اقدام می‌کردند. 
سارقان با استفاده از آگهی‌های سایت‌های مختلف، پس از مشاهده آگهی اجاره جرثقیل خودروبر، در تماس با راننده از او می‌خواهند تا خودرو اورا که خراب است و در گوشه‌ای از خیابان پارک شده‌است، به مکان مورد نظر آنها انتقال دهد. 
این در حالی است که راننده جرثقیل بدون پی بردن به اطلاعات فرد تماس‌گیرنده و تنها برای کسب درآمد، اقدام به جابه‌جایی این خودرو‌ها کرده و معمولاً، چون سارق اصلی در محل نیست، راننده به عنوان متهم دستگیر می‌شود و تا زمان روشن شدن ماجرا و دستگیری سارق یا سارقان، تحت بازجویی قرار گرفته و طبق قانون به عنوان شریک جرم تحمل کیفر کند؛ بنابراین جا دارد، ابتدا هویت افرادی که برای استخدام نیروی کار به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند، توسط مدیران سایت مورد نظر شناسایی شود؛ از طرفی فردی که برای انتقال خودرو در محل حاضر می‌شود، در ابتدا کارت اوراق هویتی فرد و وسایل نقلیه را کنترل و پس از اطمینان از سلامت آنها، اقدام به حمل خودرو کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، خودرو ، جرائم
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