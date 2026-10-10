جوان آنلاین: چهار مرد افغان که یکی از هموطنانشان را به بهانه رساندن به مقصد در پاکدشت ربوده و برای آزادی‌اش از خانواده او ۲۰‌میلیارد تومان درخواست کرده‌بودند، پس از قتل گروگانشان جسد او را در بیابان‌های اطراف نظرآباد به آتش کشیدند تا ردی از جنایت خود باقی نگذارند.

چندی قبل اعضای خانواده‌ای با مراجعه به اداره پلیس، ناپدید شدن ناگهانی پسر جوانشان را گزارش کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

یکی از اعضای خانواده در توضیح ماجرا گفت: «ما اهل افغانستان هستیم و چند سالی است به‌صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنیم. پسرم بصیر مدتی بود دنبال کار می‌گشت و هم‌زمان برای گرفتن گواهینامه رانندگی اقدام کرده‌بود. صبح روز حادثه برای انجام کاری از خانه بیرون رفت و گفت با او تماس گرفته‌اند و گواهینامه‌اش آماده است تا پس از انجام کارش آن را تحویل بگیرد. شب هر چه منتظر ماندیم، خبری از او نشد. با تلفن همراهش تماس گرفتیم، اما خاموش بود. به خانه دوستان و بستگانش سر زدیم، ولی هیچ‌کس از او اطلاعی نداشت. نگران بودیم اتفاقی برای پسرمان افتاده باشد.» با ثبت این شکایت، به دستور قاضی احسان شکیب‌نژاد، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای یافتن پسر جوان آغاز شد. در حالی که تحقیقات برای یافتن ردی از بصیر ادامه داشت، یکی از اعضای خانواده بار دیگر به اداره پلیس رفت و این بار از تماس آدم‌ربایان و درخواست پول برای آزادی پسرش خبر داد.

او گفت: «ساعتی قبل مرد ناشناسی با من تماس گرفت و مدعی شد بصیر را گروگان گرفته‌اند. صدای ناله و فریاد‌های پسرم را می‌شنیدم و احساس می‌کردم او را شکنجه می‌دهند. بصیر کمک می‌خواست و مردان ناشناس تهدید کردند اگر پول موردنظرشان را فراهم نکنم، او را خواهند کشت. آنها ۷۲ ساعت به من فرصت دادند تا ۲۰‌میلیارد تومان برای آزادی پسرم تهیه کنم.»

با دریافت این اطلاعات، تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد و کارآگاهان با انجام بررسی‌های فنی و اطلاعاتی، به رد پای چهار مرد افغان رسیدند. شواهد نشان می‌داد آنها بصیر را با فریب به پاکدشت کشانده و ربوده‌اند.

کشف جسد سوخته در بیابان

در حالی که مأموران برای شناسایی و دستگیری آدم‌ربایان تلاش می‌کردند، خبر کشف جسد سوخته مردی در بیابان‌های اطراف نظرآباد در استان البرز به پلیس رسید. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد جسد متعلق به مردی افغان است و لباس‌های باقی‌مانده از او شباهت زیادی به لباس‌های بصیر دارد.

در ادامه، خانواده پسر جوان به پزشکی قانونی دعوت شدند و با شناسایی جسد، مشخص شد جست‌و‌جو برای یافتن بصیر با کشف پیکر سوخته او به پایان رسیده‌است.

بررسی‌های کارآگاهان نشان داد آدم‌ربایان پس از ربودن بصیر و انتقال او به مخفیگاه‌شان، او را به قتل رسانده و سپس جسدش را به بیابان‌های اطراف نظرآباد منتقل کرده و آتش زده‌اند تا آثار جنایت را از بین ببرند.

دستگیری ۴ مظنون به قتل

پس از کشف جسد، تحقیقات برای شناسایی عاملان جنایت ادامه یافت تا اینکه چند روز قبل کارآگاهان موفق شدند چهار مرد افغان را که در ربودن بصیر نقش داشتند، شناسایی و در مخفیگاه‌شان دستگیر کنند. متهمان پس از انتقال به دادسرای امور جنایی، اصل ربودن پسر جوان و قصد اخاذی از خانواده او را پذیرفتند، اما مدعی شدند در مرگ او نقشی نداشته‌اند و بصیر خودش به زندگی‌اش پایان داده‌است.

یکی از متهمان در تشریح ماجرا گفت: «خانواده بصیر را می‌شناختیم و می‌دانستیم وضعیت مالی خوبی دارند. به همین دلیل، او را در پاکدشت به بهانه رساندن به مقصد سوار خودرو کردیم و ربودیم. سپس او را به سوله‌ای در اطراف تهران بردیم و در آنجا نگه داشتیم. بعد با خانواده‌اش تماس گرفتیم و درخواست پول کردیم، اما آنها امروز و فردا می‌کردند. حدود یک هفته از گروگان‌گیری گذشته بود که یک روز وقتی از بیرون به سوله برگشتیم، دیدیم بصیر خودش را حلق‌آویز کرده‌است. از دیدن این صحنه ترسیدیم و برای اینکه ردی از ما باقی نماند، جسد را به اطراف نظرآباد بردیم و آتش زدیم.»