خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جوان آنلاین: مرد جوانی که پس از قطع رابطه با دختر مورد علاقه‌اش، درصدد انتقام برآمده‌بود، صبح شنبه او را در محل کارش در خیابان سعدی تهران با شلیک گلوله به قتل رساند و سپس خودکشی کرد.

ساعت ۹:۳۰ صبح شنبه هجدهم مهرماه، مردی هراسان با مرکز پلیس تماس گرفت و از کشف جسد منشی جوانش و مردی غریبه در دفتر کار خود خبر داد. به دنبال این تماس، تیمی از مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان راهی پاساژ تجاری محل حادثه در خیابان سعدی شدند.

کشف ۲ جسد در دفتر شرکت

مأموران پس از ورود به شرکت فیدا گستر پارس کیان در طبقه چهارم، با جسد مرد جوانی روبه‌رو شدند که یک قبضه کلت کمری در نزدیکی او افتاده بود. کمی آن‌طرف‌تر و نزدیک میز کار نیز جسد دختر جوانی قرار داشت. بررسی‌های اولیه نشان داد هر دو نفر بر اثر اصابت گلوله جان باخته‌اند.

دقایقی بعد، قاضی محمدی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی برای روشن شدن علت این حادثه را آغاز کرد.

بررسی‌های اولیه نشان داد محل حادثه دفتر یک شرکت واردات و پخش لوازم یدکی است و دختر ۲۷ ساله از حدود سه سال قبل در آنجا به‌عنوان بازاریاب فعالیت می‌کرد. این در حالی بود که مدیر شرکت، مرد جوان جان‌باخته را نمی‌شناخت و او برای کارکنان شرکت نیز فردی غریبه به نظر می‌رسید. صاحب شرکت به مأموران گفت که دختر جوان فردی منظم و معتمد بود که سه سال است در دفتر او مشغول به کار است.

گفت‌وگوی کوتاه پیش از جنایت

کارآگاهان در نخستین مرحله از تحقیقات، تصاویر دوربین‌های مداربسته پاساژ را بررسی کردند. بازبینی فیلم‌ها نشان داد ساعت ۸ صبح، دختر جوان وارد لابی پاساژ شده و دقایقی بعد مرد جوان نیز به آنجا آمده‌است. این دو نفر مدتی کوتاه با یکدیگر بدون هیچ درگیری و مشاجره‌ای با هم صحبت کردند و سپس دختر جوان به طبقات بالاتر رفت. مرد جوان نیز با فاصله‌ای کوتاه وارد طبقات شد.

با این حال، دفتر شرکت به دوربین مداربسته مجهز نبود و همین موضوع امکان بازبینی لحظات پیش از جنایت در داخل محل کار را از کارآگاهان گرفت. به این ترتیب، مشخص نشد پس از ورود این دو نفر به دفتر چه اتفاقی رخ داده و مشاجره یا درگیری احتمالی میان آنها چگونه شکل گرفته‌است. تحقیقات نشان داد مدیر شرکت پس از ورود به دفتر و مشاهده اجساد، موضوع را به پلیس اطلاع داده‌است.

فرضیه انتقام از نامزد سابق

در ادامه بررسی‌های تخصصی صحنه جرم، کارآگاهان با توجه به وضعیت اجساد و شواهد موجود، به این نتیجه رسیدند که مرد جوان ابتدا به سمت دختر ۲۷ ساله شلیک کرده و سپس با همان سلاح به زندگی خود پایان داده‌است.

همزمان، تحقیقات درباره هویت مرد جوان و انگیزه احتمالی او ادامه یافت. در جریان بررسی‌های میدانی، کارآگاهان دریافتند که این مرد با دختر جوان ارتباط داشته‌است. اظهارات یکی از دوستان دختر نیز نشان می‌داد که آن دو مدتی نامزد بوده‌اند، اما دختر جوان به دلایلی مدتی قبل به این رابطه پایان داده بود. این اطلاعات، فرضیه انتقام‌گیری مرد جوان از نامزد سابقش را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحقیقات مطرح کرد.

در حال حاضر، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی هویت مرد جوان، بررسی انگیزه احتمالی او و کشف زوایای پنهان این حادثه ادامه می‌دهند. اجساد نیز برای تعیین علت دقیق مرگ و انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شده‌اند.