کد خبر: 1383817
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷
ورزش » ساير

تساوی پیکان و شمس‌آذر در آخرین بازی هفته

3 آخرین بازی هفته هشتم لیگ برتر بین دو تیم فوتبال پیکان و شمس آذر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال پیکان و شمس‌آذر در آخرین دیدار هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز شنبه ۱۸ مهر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت غلامرضا ادیبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش مهر، در نیمه نخست این مسابقه، داور به دنبال خطای پنالتی روی رضا محمدی، بازیکن شمس‌آذر، نقطه پنالتی را به سود این تیم اعلام کرد و میلاد سورگی موفق شد گل نخست بازی را برای شاگردان وحید رضایی به ثمر برساند تا شمس‌آذر با برتری به رختکن برود.

در نیمه دوم، شاگردان ساکت الهامی برای جبران نتیجه تلاش کردند و در دقیقه ۶۰ صاحب یک ضربه پنالتی شدند، اما رضا شکاری نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه پنالتی پیکان به گل تبدیل نشد.

با این حال، حملات پیکان ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۷۶، علی دهقان روی پاس جعفر اسدی موفق شد گل تساوی را برای شاگردان ساکت الهامی به ثمر برساند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و این مسابقه با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

با کسب این یک امتیاز، پیکان با ۹ امتیاز در رده هشتم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت و شمس‌آذر نیز با ۶ امتیاز در جایگاه پانزدهم ایستاد.

برچسب ها: تیم پیکان ، شمس آذر ، لیگ برتر
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