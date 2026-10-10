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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
لیورپول – منچسترسیتی زیر سایه اتهامات به سیتیزن‌ها 

فتح آنفیلد برای اهداف بزرگ

1 اولین تقابل این فصل لیورپول و منچسترسیتی امشب در آنفیلد برگزار می‌شود. حساس‌ترین دیدار این هفته لیگ برتر به میزبانی لک‌لک‌ها و با سفر سیتیزن‌ها به لیورپول انجام می‌شود. 

جوان آنلاین: اولین تقابل این فصل لیورپول و منچسترسیتی امشب در آنفیلد برگزار می‌شود. حساس‌ترین دیدار این هفته لیگ برتر به میزبانی لک‌لک‌ها و با سفر سیتیزن‌ها به لیورپول انجام می‌شود. 
جایگاه لیورپول برای هوادارانش راضی‌کننده نیست و آندونی ایرائولا باید راه نجات تیمش را پیدا کند. با این حال پرونده سنگین تخلفات مالی منچسترسیتی، صدرنشین را با بحران جدی مواجه کرده، تا جایی که انزو مارسکا در کنفرانس خبری پیش از بازی به جای آنکه در مورد نکات فنی صحبت کند، پاسخگوی سؤالات متعدد در خصوص آینده باشگاه بود!
 فرصت غلبه بر سیتی
قرمزپوشان هنوز تاوان سه تساوی در لیگ برتر را می‌دهند. لیورپول از پنج بازی این فصل خود، سه تساوی گرفته و توقف برابر نیوکاسل، ناتینگهام فارست و فولام، شش امتیاز را از چنگ شاگردان آندونی ایرائولا درآورده است. تیم ۹ امتیازی در رده ششم قرار گرفته و همه امیدشان به امتیاز میزبانی مقابل سیتی است. از آنجا که بازی در آنفیلد برای همه تیم‌ها دشوار است لیورپول باید با اتخاذ تاکتیک درست، مهار گلزنان سیتی و دفاع از دروازه خود، نهایت استفاده را از این بازی ببرد. 
 چالش مصدومیت
تنها مشکل فعلی لیورپول مصدومانی است که پر کردن جای خالی‌شان برای سرمربی راحت نیست. ایرائولا تداوم آسیب‌دیدگی کودی خاکپو و ایساک را از جمله چالش‌هایش عنوان کرد: «بازی هیجان‌انگیزی در پیش داریم. در آنفیلد مقابل تیمی بازی می‌کنیم که صدرنشین است و تمام مسابقاتش را با پیروزی پشت سر گذاشته است. آنها برای کسب برد به میدان می‌آیند و ما هم همین هدف را داریم. هنوز برای نتیجه‌گیری درباره فصل زود است. فقط پنج بازی گذشته، دوست داریم مقابل تیم‌هایی مانند منچسترسیتی قرار بگیریم و توانایی‌های واقعی خودمان را نشان دهیم. این مسابقه برای همه اهمیت زیادی دارد. خاکپو از ناحیه مچ پا مصدوم شده و ایساک نیز از ناحیه ران پا مشکل دارد. با این حال به نظر نمی‌رسد مصدومیت هیچ‌کدام طولانی‌مدت باشد. در حال حاضر، برای پست مهاجم نوک فقط لوئیس کوماس را در اختیار داریم، اما گزینه‌های دیگری هم وجود دارند؛ برای مثال، وینگر‌هایی که پیش‌تر در خط حمله بازی کرده‌اند. زمان زیادی برای تمرین با تمام بازیکنان در کنار یکدیگر نداریم، اما این شرایط برای همه تیم‌ها یکسان است و نمی‌توانیم آن را بهانه قرار دهیم.»
 رکورد خاص
تیم بدون باخت انزو مارسکا بیش از حد تصور از سوی رسانه‌ها و تیم‌های رقیب تحت فشار است. پنج برد پی‌درپی و تفاضل گل هشت صدرنشینی منچسترسیتی را به همراه داشته است. جانشینی پپ گواردیولا ریسک بزرگی است که مارسکا آن را پذیرفته و در اولین حضور در آنفیلد باید توانایی‌هایش را اثبات کند. سیتیزن‌ها امیدوارند با پیروزی در جدال امشب یک رکورد را برای خودشان ثبت کنند؛ کسب دو برد متوالی برابر لیورپول در آنفیلد. 
 تمرکز روی بازی‌ها
سرمربی ایتالیایی در کنفرانس خبری مجبور شد در خصوص پرونده فساد مالی باشگاه صحبت کند. انزو مارسکا تمام تلاشش را کرد محتاطانه صحبت کند و فشار را از روی تیمش بردارد: «روند رسیدگی در جریان است و کاملاً به باشگاه اعتماد دارم. دلیل پیوستنم به این باشگاه هم همین است. هیچ باشگاه دیگری وجود ندارد که بخواهم در آن حضور داشته باشم. به هیچ‌وجه معتقد نیستم که دستاورد‌های ما زیر سؤال رفته باشند. من و بازیکنان می‌توانیم اتفاقاتی را که داخل زمین رخ می‌دهد کنترل کنیم و روی همان تمرکز داشته باشیم، اما نمی‌توانیم مسائل دیگر را کنترل کنیم. تأثیر این موضوع روی عملکرد تیم اجتناب‌ناپذیر است و ما کاملاً از جدیت شرایط آگاه هستیم. وظیفه ما و کاری که باید انجام دهیم، تمرکز روی مسابقات است. در حال حاضر صدرنشین هستیم و بازیکنان دلایل زیادی دارند که خوشحال و هیجان‌زده باشند. بازی سختی است و آزمون دشواری پیش‌رو داریم. باید آماده باشیم. تمرکز باید روی تیم باشد. با توجه به این شرایط، ممکن است بازی حتی دشوارتر هم شود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیورپول ، منچستر ، فوتبال اروپا
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