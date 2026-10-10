آسانی، کلاف پیچیده استقلال

جوان آنلاین: داستان فسخ قرارداد آسانی و حضور دوباره او در جمع آبی‌پوشان پایتخت این روز‌ها به کلاف پیچیده‌ای در فوتبال ایران تبدیل شده، خصوصاً بعد از آنکه پای‌ای‌اف‌سی نیز به این داستان باز شد.

شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد آسانی که یکی از بهترین‌های استقلال است، به معضلی جدی برای این تیم تبدیل شود. اما رفت و برگشت او، این بازیکن را مورد توجه قرارداد، چراکه بسیاری قرارداد این بازیکن را به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال غیرقانونی می‌دانستند. البته در این بین چندین باشگاه از استقلال بابت استفاده از آسانی شکایت کردند، اما همه شکایت‌ها یکی پس از دیگری توسط کمیته انضباطی رد شد. پرسپولیس یکی از شاکیان این پرونده بود، با این تفاوت که با نه شنیدن از کمیته انضباطی پا پس نکشید و اعتراض خود را با ارائه اسناد و مدارک بیشتر به کمیته استیناف ادامه داد.

با توجه به جدیت پرسپولیس در خصوص شکایت از یاسر آسانی که بی‌تردید یکی از بهترین‌های استقلال است، تصور می‌شد‌ای‌اف‌سی بابت پیگیری‌های این باشگاه است که فدراسیون فوتبال ایران را بابت قرارداد این بازیکن مخاطب قرار داده، خصوصاً که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی مدعی شد باشگاه پرسپولیس در پرونده یاسر آسانی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض کرده است.‌ای‌اف‌سی هم از فدراسیون فوتبال در این خصوص سؤال کرده و این فدراسیون هم پاسخ خود را درباره روند پرونده به کنفدراسیون فوتبال فرستاده و اکنون منتظر واکنش آنهاست.

ادعای رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا، اما توسط بازگشا، سخنگوی این باشگاه رد شد: «همه تلاش ما این است که پرونده آسانی را در داخل کشور حل کنیم. در همین راستا، نامه‌ای نیز به فدراسیون زده و تأکید کرده‌ایم دوست داریم این پرونده در فضای شفاف و در فدراسیون حل شود.» باشگاه پرسپولیس مدعی است به هیچ عنوان شکایت یا اعتراضی را در خصوص پرونده یاسر آسانی در‌ای‌اف‌سی مطرح نکرده و ورود کنفدراسیون فوتبال آسیا به این پرونده ربطی به سرخپوشان ندارد، اما واقعیت این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا چندی پیش با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران درباره پرونده یاسر آسانی توضیح خواسته بود. فدراسیون نیز رأی کمیته انضباطی و برخی مستندات را به‌ای‌اف‌سی ارسال کرده، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا از پاسخ فدراسیون قانع نشده و خواستار ارسال مدارک و مستندات بیشتری شده بود که چندی پیش توسط فدراسیون مجدداً مدارک به‌ای‌اف‌سی ارسال شد. حال این بازخواست بابت کدام شکایت بوده، هنوز مشخص نیست. اما یاسر آسانی همچنان سوژه روز است و مورد توجه اصحاب رسانه و باشگاه‌ها. یکی از بهترین بازیکنان آبی‌پوشان که چالش‌های رفت و برگشتش به این تیم هنوز هم به قوت خود باقی است!