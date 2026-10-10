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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
رقمی که مردم به خواب نمی‌بینند، اما به چشم فدراسیون نمی‌آید 

قرارداد سفید امضای ۵۰ میلیارد تومانی!

ی برخلاف صحبت‌های پیشین علوی که مدعی بود قلعه‌نویی هیچ توقع مالی ندارد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین صحبت‌های خود از رقمی ۵۰ میلیارد تومانی پرده‌برداری می‌کند.
دنیا حیدری

جوان آنلاین: برخلاف صحبت‌های پیشین علوی که مدعی بود قلعه‌نویی هیچ توقع مالی ندارد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین صحبت‌های خود از رقمی ۵۰ میلیارد تومانی پرده‌برداری می‌کند.
بعد از موافقت فدراسیون برای ادامه حضور قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران تا جام ملت‌های آسیا، بار‌ها و بار‌ها در خصوص رقم قرارداد او بحث شد. بسیاری بر این باور بودند که قلعه‌نویی درست مثل زمانی که تیم ملی را جهت حضور در جام جهانی مهیا می‌کرد، رقم درشتی مطالبه کرده است. برخی نیز از دریافت ماهانه ۱۵ میلیارد تومان برای ادامه همکاری در جام ملت‌ها خبر می‌دادند. سخنگوی فدراسیون، اما بار‌ها در صحبت‌های خود منکر این ماجرا شده بود. علوی حتی در مقطعی صراحتاً گفت که قلعه‌نویی قراردادش را سفید امضا کرده است: «برخلاف شایعاتی که منتشر شده، امیر قلعه‌نویی در قرارداد خود هیچ رقمی را قید نکرده و قرارداد سفید امضا را به فدراسیون فوتبال ارائه کرده است.»
صدالبته که با کنار هم گذاشتن اتفاقات ماه‌های اخیر و دریافتی‌های قلعه‌نویی و نوع برخوردش در این زمینه، کمتر کسی سفید امضا کردن او و نداشتن توقع مالی را باور می‌کرد. حالا، اما یک ماه بعد از صحبت‌های علوی، تاج رقم قرارداد قلعه‌نویی را فاش کرد. رقمی که البته هنوز هم نمی‌توان مطمئن بود که تمام و کمال است یا قرار است براساس بند‌ها و تبصره‌های موجود در متن قرارداد، به رقم آن اضافه شود، درست مثل رقم قرارداد بازیکنان که با آپشن‌های عجیب و غریب عمدتاً سر به فلک می‌کشد. 
برخلاف صحبت‌های پیشین علوی که مدعی بود قلعه‌نویی هیچ توقع مالی ندارد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین صحبت‌های خود از رقمی ۵۰ میلیارد تومانی پرده‌برداری می‌کند. 
رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در یک برنامه ورزشی (در رسانه ملی) ضمن رد شایعاتی در خصوص رقم ۹۰ میلیاردی قرارداد سرمربی تیم ملی تأکید کرد که دستمزد قلعه‌نویی پیش‌تر ۳۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش آن تا پایان جام ملت‌های آسیا به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است: «دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال پیش از این ۳۰ میلیارد تومان بود، اما افزایش یافت و قرار شد تا پایان جام ملت‌های آسیا، ۵۰ میلیارد تومان باشد. ما انتظار داریم تیم ایران به فینال جام ملت‌های ۲۰۲۷ برسد و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.»
البته تاج هم مانند سخنگوی فدراسیون بحث قرارداد سفید امضای قلعه‌نویی را پیش می‌کشد و آن را منکر نمی‌شود: «نه برای خوشایند آقای قلعه‌نویی، اما لازم است این را هم بگویم که ایشان سفید امضا کرده است. من شخصاً تأیید می‌کنم سرمربی تیم ملی به قراردادی بدون مبلغ متعهد شده است.» با این حساب گویی فدراسیون بنا به صلاح‌دید خود رقم قرارداد سرمربی تیم ملی را از ۳۰ به ۵۰ میلیارد افزایش داده است. اما نکته جالب توجه اینکه تاج چنان راحت ارقام ۳۰ و ۵۰ میلیارد را به زبان می‌آورد که گویی در خصوص ۳۰ میلیون تومان صحبت می‌کند. 
پرواضح است که به‌زعم تاج و دوستانش در فدراسیون فوتبال، رقم قرارداد قلعه‌نویی چندان چشم‌گیر نیست که تا این اندازه راحت در خصوص آن صحبت می‌کنند. حال آنکه این رقم برای افراد معمولی جامعه و عمده هواداران فوتبال یک عدد رؤیایی است که اگر سال‌های سال درآمد خود را بدون هیچ دخل و خرجی پس‌انداز کنند، نمی‌توانند دارایی‌هایشان را به این عدد یا حتی نزدیک به آن برسانند. شاید به همین دلیل هم هست که طی هفته‌های اخیر هر بار که بحث رقم قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال مطرح شد، آقایان از عدم چشم‌داشت قلعه‌نویی به مسائل مالی در ادامه حضورش در تیم ملی برای حضور در جام ملت‌ها گفتند، اما آیا واقعاً ۳۰ و ۵۰ میلیارد تومان که بسیاری از مردم جامعه آن را به خواب هم نمی‌بینند، رقم کوچکی است؟ شاید هم ارکان فدراسیون رقم قرارداد قلعه‌نویی را با ارقام قرارداد‌های افسارگسیخته در لیگ برتر مقایسه می‌کنند که عدد آن چندان به چشم‌شان نمی‌آید!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قلعه نویی ، فوتبال ، ورزش
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