بانک‌ها و نئوبانک‌ها دیگر مجاز به فروش یا هدایت مشتری برای خرید طلای آب‌شده از بستر خود نیستند.

جوان آنلاین: مسیر دسترسی مشتریان به بازار آنلاین طلای آب‌شده از طریق اپلیکیشن‌های بانکی با تصمیم جدید بانک مرکزی تغییر کرده است و بانک‌ها و نئوبانک‌ها دیگر مجاز نیستند از بستر‌های دیجیتال خود برای فروش آنلاین طلا و نقره یا هدایت مشتریان به این بازار استفاده کنند.

به گزارش تسنیم، حامد حق‌بیان، مسئول گروه فین‌تک حقوقی بانک مرکزی، در توضیح علت اتخاذ این تصمیم اعلام کرده است: «این تصمیم به‌ویژه با توجه به بروز ریسک‌های عملیاتی جدی در یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و احتمال سرایت آثار آن به شبکه بانکی اتخاذ شده است.»

بر اساس این تصمیم که از ۱۳ مهر اجرایی شده، مسیر ارائه خدمات مرتبط با خرید آنلاین طلا از داخل اپلیکیشن‌های بانکی با محدودیت مواجه شده است. پیش از این، برخی بانک‌ها و نئوبانک‌ها امکان دسترسی مشتریان به سکو‌های فروش طلای آب‌شده را از طریق اپلیکیشن‌های خود فراهم می‌کردند و کاربران می‌توانستند بدون مراجعه مستقیم به این سکوها، فرایند خرید را آغاز کنند.

با اجرای دستور جدید، این مسیر در برخی بستر‌های بانکی حذف شده و مشتریان برای خرید باید مستقیماً به سکو‌های فروش طلا مراجعه کنند. همچنین خدمات اعتباری مرتبط با خرید طلا نیز تحت تأثیر محدودیت‌های جدید قرار گرفته است.

این تصمیم در ادامه بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوعیت اعطای تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز و رمزارز اتخاذ شده است. بانک مرکزی در بخشنامه مورخ ۸ مهر ۱۴۰۵ بر ممنوعیت تأمین مالی خرید این دارایی‌ها از محل منابع بانکی تأکید کرده و خواستار هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی شده بود.

با این حال، میان ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید طلا و محدودیت ورود شبکه بانکی به خریدوفروش آنلاین این فلزات تفاوت وجود دارد. بخشنامه مربوط به تسهیلات، تأمین مالی خرید این دارایی‌ها از منابع بانکی را هدف قرار داده، در حالی که تصمیم جدید دامنه محدودیت‌ها را به نقش‌آفرینی بانک‌ها در بازار معاملات آنلاین طلا و نقره نیز گسترش داده است.

بر این اساس، ممنوعیت فعالیت بانک‌ها در این مسیر به معنای توقف کلی خریدوفروش اینترنتی طلا نیست و مشتریان همچنان می‌توانند از طریق سکو‌های مجاز به این بازار دسترسی داشته باشند. تغییر اصلی، حذف نقش بانک‌ها و نئوبانک‌ها به‌عنوان بستر فروش یا کانال هدایت مشتری به سکو‌های معاملات آنلاین طلا و نقره است.