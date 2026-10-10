معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم از موضوعات مهمی بوده که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشته است.

جوان آنلاین: مهدی محمدی عصر شنبه در حاشیه افتتاح یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان، با اشاره به جایگاه فرهنگ و کتاب در پیشرفت جامعه اظهار کرد: یکی از افتخارات ما خدمت‌گزاری به فعالان حوزه فرهنگ، به‌ویژه ناشران، نویسندگان و افرادی است که برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تلاش می‌کنند.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه فرهنگ از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت جامعه به شمار می‌رود، افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت فرهنگ و ضرورت توجه به کتاب و کتاب‌خوانی تأکید داشتند و در بیانات خود از فرهنگ به‌عنوان اکسیژن و هوای مورد نیاز جامعه یاد می‌کردند.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تأکید بر جایگاه فرهنگ و نقش آن در زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که توسعه فرهنگی باید در کنار سایر ابعاد پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد و کتاب و کتاب‌خوانی نیز به‌عنوان یکی از ابزار‌های مهم ارتقای آگاهی و دانش عمومی، جایگاه ویژه‌ای در این مسیر دارد.

ضرورت ترویج کتاب‌خوانی در میان نسل جوان

محمدی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در گروه‌های سنی مختلف تصریح کرد: ترویج و تبلیغ کتاب‌خوانی در میان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید قرار داشته و باید برای تقویت آن در سطح جامعه تلاش کرد.

وی با قدردانی از ناشران و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه کتاب زنجان گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی آثار، ایجاد ارتباط میان ناشران و مخاطبان و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به کتاب است.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و علمی استان زنجان خاطرنشان کرد: زنجان از استان‌های برخوردار از پیشینه فرهنگی غنی و دارای مشاهیر، مفاخر و شخصیت‌های برجسته در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله فقاهت، علوم پایه، علوم تجربی و علوم انسانی است.

محمدی افزود: این پیشینه ارزشمند فرهنگی و علمی، سرمایه‌ای مهم برای استان زنجان به شمار می‌رود و توجه به آن می‌تواند در تقویت جریان فرهنگی و گسترش فرهنگ مطالعه در میان نسل‌های مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

وی با قدردانی از مجموعه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و جعفر محمدی، مدیرکل این اداره‌کل، برای تلاش در برگزاری نمایشگاه کتاب، از زحمات ناشران و تمامی عوامل اجرایی این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.