جوان آنلاین: در زمان حاضر در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدوده مهرگان، گلشهر، پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک ترافیک سنگین است.

در محور چالوس مسیر جنوب-شمال محدوده سیاه‌بیشه ترافیک نیمه سنگین و در مسیر شمال-جنوب محدوده ماسال تا مجلا و ولی‌آباد ترافیک سنگین است. در محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو و آزادراه رشت-قزوین محدوده سراوان نیز ترافیک سنگین است.

همچنین در برخی جاده‌های استان گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و اصفهان بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.