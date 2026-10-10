هواپیمای نظامی آمریکا طعمه حریق شد

جوان آنلاین: به نقل از نیویورک پست، یک هواپیمای نظامی آمریکا در جریان یک عملیات آموزشی در کارولینای شمالی آتش گرفت.

به گزارش مهر، مقامات نظامی آمریکا در این خصوص علام کردند که یک فروند هواپیمای MV-۲۲ B Osprey مستقر در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی نیو ریور، مجبور به فرود اضطراری در منطقه جنگلی ایالتی بلیدن لیکس شد.

این هواپیمای Osprey در حال انجام عملیات آموزشی نظامی بود که آتش گرفت.

به گفته دیل برنان، رئیس آتش نشانی وایت لیک، ۴ تفنگدار دریایی در این هواپیما بودند و یکی از آنها به دلیل جراحات به مرکز سوختگی منتقل شد.

تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانه‌ای نشده است.