تصمیم دولت دونالد ترامپ برای پخش زنده اعدام متهم پایگاه نظامی فورت هود، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره عادی‌سازی خشونت و تبدیل مجازات اعدام به ابزاری برای نمایش قدرت دولت آمریکا برانگیخته است.

جوان آنلاین: از آکسیوس، وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ از برنامه‌ای خبر داده است که بر اساس آن، اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی سال ۲۰۰۹ در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، به طور زنده پخش خواهد شد.

به گزارش ایرنا، این طرح در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ در سال‌های اخیر کوشیده است با نمایش قدرت نظامی و انتشار تصاویر عملیات خشونت‌آمیز، چهره‌ای مقتدر از خود ارائه دهد. اکنون، برنامه پخش زنده اعدام نیز این نگرانی را تشدید کرده است که مجازات مرگ، به‌جای آنکه تنها در چارچوب فرایند قضایی اجرا شود، به ابزاری برای نمایش اقتدار حکومت تبدیل شود.

دولت آمریکا همواره خود را مدافع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی معرفی کرده است؛ با این حال، طرح پخش زنده اعدام بار دیگر توجه‌ها را به تناقض‌های موجود در سیاست‌های واشنگتن جلب می‌کند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در توجیه این تصمیم گفته است که مردم باید بدانند چنین اقداماتی پیامد‌های جدی دارد. با این حال، علنی کردن اجرای مجازات مرگ و قرار دادن آن در معرض تماشای مخاطبان گسترده، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هدف تنها اجرای حکم قضایی است یا نمایش قدرت و ایجاد هراس نیز در دستور کار قرار دارد.

این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که تصاویر خشونت‌بار در شبکه‌های اجتماعی با سرعتی کم‌سابقه منتشر می‌شوند و میلیون‌ها کاربر، از جمله کودکان و نوجوانان، بدون آمادگی قبلی در معرض مشاهده آنها قرار می‌گیرند.

ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، پیش‌تر از انتشار تصاویر خشونت‌بار ترور چارلی کرک در این پلتفرم دفاع کرده و بر مخالفت با سانسور تاکید کرده بود. ایکس همچنین در سال ۲۰۲۴ با درخواست مقام‌های استرالیایی برای حذف جهانی تصاویر حمله به یک اسقف در جریان مراسم مذهبی مخالفت کرد.

اکنون طرح پخش زنده اعدام، این پرسش را مطرح می‌کند که دفاع از آزادی بیان در پلتفرم‌های آمریکایی تا کجا ادامه خواهد یافت و شرکت‌های فناوری چگونه میان ادعای آزادی انتشار محتوا و مسوولیت اجتماعی خود تعادل برقرار خواهند کرد.

در حالی که دونالد ترامپ اعلام کرده است با تصمیم پخش زنده اعدام موافقت کرده، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، درباره اجرای قطعی این طرح ابراز تردید کرده و گفته است که به طور شخصی آن را تماشا نخواهد کرد.

نیدال حسن که در سال ۲۰۰۹ در پایگاه نظامی فورت هود ۱۳ نفر را به قتل رساند، قرار است سوم دسامبر اعدام شود.