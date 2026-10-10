پرسپولیس با سه گل از سد فولاد هرمزگان گذشت

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u062f\u0627\u0631\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062a\u06cc\u0645 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0633\u0647 \u06af\u0644 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u062f\u0646\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u0627\u060c \u0627\u0648\u0633\u062a\u0648\u0646 \u0627\u0631\u0648\u0646\u0648\u0641 \u0648 \u067e\u0648\u0631\u06cc\u0627 \u0634\u0647\u0631\u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc \u06af\u0644\u0632\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.