اعتراض پاپ به احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق آمریکایی

پاپ لئو چهاردهم در پی طرح احتمال پخش زنده اجرای حکم اعدام یک نظامی سابق آمریکایی، مجازات اعدام را تعرض به مصونیت و کرامت انسانی خواند.

جوان آنلاین: پاپ لئو چهاردهم روز شنبه مجازات اعدام را محکوم کرد و آن را «تعرض به مصونیت و کرامت انسان» خواند.

به گزارش ایرنا، وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «می‌توان از منافع عمومی محافظت کرد و الزامات عدالت را بدون توسل به مجازات اعدام برآورده ساخت.»

پاپ همچنین افزود: «سامانه‌های کارآمد بازداشت و نگهداری مجرمان توسعه یافته‌اند که ضمن محافظت از شهروندان، امکان رستگاری و بازگشت مجرمان به مسیر درست را به‌طور کامل از آنان سلب نمی‌کنند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که پنتاگون احتمال پخش زنده اجرای حکم اعدام نیدال حسن، سرگرد سابق ارتش آمریکا، را مطرح کرد.

حسن در سال ۲۰۰۹ در تیراندازی در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، ۱۲ نظامی و یک غیرنظامی را کشت.