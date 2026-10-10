فنلاند خواستار توقف صدور روادید برای شهروندان روس شد

نخست‌وزیر فنلاند خواستار توقف صدور روادید گردشگری برای شهروندان روسیه جهت سفر به اتحادیه اروپا شد.

جوان آنلاین: «پتری اورپو» نخست‌وزیر فنلاند در مصاحبه با شبکه تلویزیونی محلی «یله» گفت: توقف صدور روادید گردشگری برای شهروندان روسیه جهت سفر به اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت اروپا و مقابله با تهدیدات مسکو ضروری است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: «در نشست شورای اروپا در هفته آینده، طرح توقف صدور روادید گردشگری برای شهروندان روسیه جهت سفر به اروپا را ارائه خواهم کرد.»

رئیس دولت فنلاند اظهار داشت: «ما نگرانیم که روسیه تلاش کند در اروپا دست به خرابکاری بزند. پس چرا شهروندان این کشور را به‌عنوان گردشگر به اینجا راه می‌دهیم و به آنها اجازه می‌دهیم آزادانه رفت‌وآمد کنند؟»

اورپو همچنین درباره توافق روسیه و آمریکا برای تأمین گازوئیل اظهارنظر کرد و آن را ناامیدکننده و وحشتناک خواند.

وی گفت: «فکر نمی‌کنم این توافق در نهایت تأثیر قابل‌توجهی بر ایالات متحده یا بازار جهانی داشته باشد. اروپا باید فعالانه‌تر عمل کند و تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کند.»

فنلاند از سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور و مهر ۱۴۰۱) صدور روادید گردشگری برای شهروندان روسیه را متوقف و ورود گردشگران روس را ممنوع کرده است. گذرگاه‌های زمینی میان فنلاند و روسیه نیز از دسامبر ۲۰۲۳ (آذر و دی ۱۴۰۲) بسته هستند.