وزیران امور خارجه عربستان و عمان تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و اهمیت حمایت از راه حل‌های دیپلماتیک در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.

جوان آنلاین: فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان روز شنبه تماسی تلفنی از سوی بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دریافت کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، البوسعیدی بدون اشاره به حملات عربستان به یمن، حملات به فرودگاه‌های اب‌ها و ملک خالد را محکوم و با عربستان اعلام همبستگی کرد.

وی بر مخالفت کامل عمان با هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و در معرض خطر قرار دادن امنیت عربستان و شهروندان غیرنظامی تأکید کرد.

دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه و اهمیت حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.