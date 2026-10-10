پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دراپ مسکو ویژه فیلم‌های ترسناک، اکشن و فاتنزی، میزبان نمایش ۴ فیلم بلند و کوتاه از سینماگران ایرانی خواهد بود.

جوان آنلاین: پانزدهمین دوره جشنواره دراپ، ۲۸ اکتبر تا اول نوامبر ۲۰۲۶ (۶ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵) در شهر مسکو در روسیه برگزار خواهد شد و فیلم «گیج‌گاه» ساخته عادل تبریزی با بازی حامد بهداد و باران کوثری در بخش فیلم‌های بلند این جشنواره سینمایی حضور دارند.

به گزرش ایسنا، همچنین فیلم‌های کوتاه «آمرغ» به کارگردانی محسن قزل‌سوفلو، «ققنوس» ساخته حمید یوسفی، «انعکاس شیطان» به کارگردانی مشترک سحر میرزائیان‌فر و کامران محمدی و «کله‌خوران» به کارگردانی پدرام قره باغی هم در بخش آثار کوتاه این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته می‌شوند.

جشنواره بین‌المللی فیلم دراپ مسکو که از سال ۲۰۱۰ آغاز به کار کرده است با موضوعات ترسناک، اکشن و فانتزی برگزار می‌شود و شامل بخش‌های مسابقه بهترین فیلم بلند، بهترین فیلم کوتاه و جایزه تماشاگران است.