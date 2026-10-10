کد خبر: 1383778
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۴
سیاست » اخبار کلی

جزئیات سفر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی به سیستان و بلوچستان

جزئیات سفر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی به سیستان و بلوچستان مالکی جزئیاتی درباره اقدامات هیئت اعزامی از کمیسیون امنیت به استان سیستان و بلوچستان، ارائه کرد.

جوان آنلاین: فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی، درباره سفر هیئتی از کمیسیون متبوعش به استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در پی حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا که منجر به بروز خسارات سنگینی در بخش‌های مختلف و به‌ویژه جنوب استان شد و همچنین با توجه به تحرکات جدید برخی کشور‌های منطقه در حمایت از اقدامات شرورانه علیه مرز‌های کشور و ایجاد ناامنی در داخل استان، هیئتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حضور میدانی در منطقه داشتند.

به گزارش تسنیم، وی درباره اهداف سفر و جلسات رایزنی با دستگاه‌های اجرایی و نظامی این هیئت، بیان کرد: هدف از این سفر، بررسی میدانی مشکلات و نیاز‌های دستگاه‌های عمل‌کننده شامل فراجا، سپاه پاسداران، ارتش و سایر نهاد‌های امنیتی است. این بازدید‌ها با هدف شناسایی نیازمندی‌های ضروری برای پاسخگویی مؤثر و برخورد جدی با هرگونه شرارت، در راستای تثبیت امنیت پایدار در منطقه صورت گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین خصوص، ادامه داد: در این راستا هیئت مذکور، جلسات متعددی با قرارگاه جنوب شرق کشور، شورای عالی امنیت استان و سایر دستگاه‌های انتظامی برگزار شد.

مالکی در مورد بازدید‌های میدانی این هیئت از مرز‌های جنوبی و شمالی استان سیستان و بوچستان، گفت: در جریان این سفر، بازدید‌های میدانی از نقاط مختلف مرزی انجام شد از جمله اینکه در جنوب استان، بازدید از عملیات دیوارکشی و مسدودسازی مرز‌ها توسط نیروی زمینی سپاه که با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است، انجام شد.

وی اضافه کرد: بازدید از مناطق تحت پوشش ارتش در شمال استان تا خراسان رضوی و همچنین بازدید از بخش‌هایی از استان خراسان جنوبی و علاوه بر این برگزاری جلسات در شهر بیرجند و بازدید از گلوگاه‌های متعدد در استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان، از جمله منطقه «میجاوه» که محل تردد کالا است، جهت بررسی آخرین وضعیت مرزی، انجام شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: تصمیم بر این شد که گزارش‌های حاصل از این بازدید‌ها در جلسات تخصصی با حضور فرماندهان نظامی و نیرو‌های امنیتی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر نیازمندی‌های دستگاه‌های عمل‌کننده تأمین شود. در این میان، تقویت حضور و تجهیزات ارتش در خط دفاعی سواحل مکران به عنوان یکی از اولویت‌ها برای برخورد جدی با هرگونه تهدید علیه امنیت کشور مورد تأکید قرار گرفت.

مالکی درباره هیئت اعزامی از کمیسیون امنیت ملی به استان سیستان و بلوچستان، گفت: این سفر در قالب یک «ماموریت ویژه» و با تایید رئیس مجلس و کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت. هیئت اعزامی متشکل از ۷ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی است که با هدف نظارت و بررسی میدانی سریع در این مناطق حضور یافتند.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، سیستان و بلوچستان ، اقدامات تروریستی
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