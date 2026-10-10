پزشکیان درگذشت مهندس خلیلی عراقی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت مهندس محسن خلیلی عراقی، از پیشگامان صنعت و کارآفرینی کشور را به خانواده ایشان و جامعه صنعتگران و کارآفرینان کشور تسلیت گفت.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت خود تأکید کرده است: این خدمتگزار عرصه تولید، با تکیه بر دانش مهندسی، نگاهی آینده‌نگر و باور به توانمندی‌های ملی، نقشی مؤثر در توسعه صنعت کشور، گسترش فرهنگ کارآفرینی و ارتقای رفاه عمومی ایفا کرد.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت زنده یاد مهندس محسن خلیلی عراقی، از پیشگامان صنعت و کارآفرینی کشور را به خانواده محترم ایشان، جامعه کارآفرینان و صنعتگران و همه دوستداران و همراهان آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

این خدمتگزار عرصه تولید، با تکیه بر دانش مهندسی، نگاهی آینده‌نگر و باور به توانمندی‌های ملی، نقشی مؤثر در توسعه صنعت کشور، گسترش فرهنگ کارآفرینی و ارتقای رفاه عمومی ایفا کرد. اهتمام ویژه به تقویت تشکل‌های صنعتی و گسترش تعامل و هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی بخشی از میراث ماندگار او برای کشور است.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و هم‌نشینی با صالحان و برای خاندان معزز و عموم بازماندگان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.