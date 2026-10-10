کد خبر: 1383776
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
جامعه » اخبار كلی

محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۷ امروز

3 رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۷ امروز، به دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب این محور‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به افزایش حجم ترافیک در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس، از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، اعلام کرد: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این محور‌ها ممنوع خواهد شد و تردد در ادامه به‌صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب مدیریت می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، سنگین است.

وی ادامه داد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک نیمه‌سنگین و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور هراز، مسیر رفت‌وبرگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و در آزادراه رشت–قزوین، محدوده سراوان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت تردد در سایر محور‌های شمالی اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت‌وبرگشت روان است. همچنین تردد در آزادراه قزوین–رشت نیز روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره آخرین وضعیت جوی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و اصفهان بارش باران گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از محور‌های استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد و محور‌های شمالی در ارتفاعات با بارش باران و مه‌گرفتگی مواجه هستند؛ بنابراین رانندگان باید با رعایت فاصله طولی مناسب، کاهش سرعت و توجه به هشدار‌های پلیس، با احتیاط بیشتری در این محور‌ها تردد کنند.

برچسب ها: جاده چالوس ، آزادراه تهران- شمال ، پلیس راهور فراجا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

از دست بعضی‌ها...

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار