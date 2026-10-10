رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۷ امروز، به دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب این محور‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به افزایش حجم ترافیک در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس، از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، اعلام کرد: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این محور‌ها ممنوع خواهد شد و تردد در ادامه به‌صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب مدیریت می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، سنگین است.

وی ادامه داد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک نیمه‌سنگین و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور هراز، مسیر رفت‌وبرگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و در آزادراه رشت–قزوین، محدوده سراوان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت تردد در سایر محور‌های شمالی اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت‌وبرگشت روان است. همچنین تردد در آزادراه قزوین–رشت نیز روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره آخرین وضعیت جوی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و اصفهان بارش باران گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از محور‌های استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد و محور‌های شمالی در ارتفاعات با بارش باران و مه‌گرفتگی مواجه هستند؛ بنابراین رانندگان باید با رعایت فاصله طولی مناسب، کاهش سرعت و توجه به هشدار‌های پلیس، با احتیاط بیشتری در این محور‌ها تردد کنند.