مشاور پیشین رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با اشاره به توافق مسکو و واشنگتن درباره صادرات گازوئیل گفت ایالات متحده تصمیم گرفته هرگونه اهداف مشترک با اروپا در مورد اوکراین را «فدای ادامه جنگ علیه ایران کند».

جوان آنلاین: ولی نصر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و مشاور پیشین در دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا عصر شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایالات متحده تصمیم گرفته است هرگونه اهداف مشترک با اروپا در مورد اوکراین را فدای ادامه جنگ با ایران کند.

به گزارش ایسنا، مشاور سابق اوباما در ادامه افزود: برای اروپا، جنگ اوکراین و تهدید روسیه همچنان مهمترین مشکل راهبردی آن است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد پس از گفت‌وگویی موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توافق شده که روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار‌های آمریکا و جهان عرضه کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که از این اقدام شدیدا عصبانی شد، گفت که مجوز صادرات گازوئیل روسیه، «هدیه تولد ترامپ به پوتین است».