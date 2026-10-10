کد خبر: 1383763
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
ورزش » ساير

واکنش بازیکن استقلال به عملکرد قلعه نویی؛ در ایران از سرمربی ناراضی‌اند

3 مدافع خارجی تیم فوتبال استقلال معتقد است که در ایران از سرمربی تیم ملی فوتبال ناراضی هستند و بعد از جام ملت‌های آسیا تغییراتی رخ خواهد داد.

جوان آنلاین: رستم آشورماتوف مدافع تیم ملی ازبکستان و باشگاه استقلال، در گفت‌و‌گو با سایت چمپیونات آسیا به پرسش‌هایی درباره تیم ملی ایران، دیدار با ازبکستان، تغییرات تاکتیکی تیم ملی ازبکستان و سطح لیگ ایران پاسخ داد.

* پس از جام جهانی، تقریباً تغییرات عمده‌ای در تیم ملی ایران رخ نداده است. آیا رسانه‌های ایران از سرمربی تیم ملی ناراضی هستند؟

در ایران افراد زیادی از سرمربی تیم ملی (امیر قلعه نویی) ناراضی هستند، اما فکر می‌کنم تغییرات پس از جام ملت‌های آسیا انجام شود.

* ازبکستان در دیدار مقابل ایران توانست مطابق انتظارات شما بازی کند؟

بازی مقابل ایران خوب بود. بازیکنان ما با اطمینان و عملکرد خوبی ظاهر شدند. در سال‌های اخیر بار‌ها مقابل ایران بازی کرده‌ایم. بازیکنان ما توانستند بدون دغدغه با ایران رقابت کنند و در زمین نشان دهند که تیم قوی‌تری هستیم.

* تغییر سیستم به آرایش چهار مدافع تا چه اندازه روی عملکرد تیم در این مسابقه تأثیر گذاشت؟

هر سیستمی نقاط قوت و ضعف خودش را دارد. بله، با استفاده از سیستم چهار مدافع، فرصت‌های بیشتری در فاز هجومی به دست می‌آوریم و گزینه‌های بیشتری برای حمله داریم، اما مقابل تیم‌های قدرتمند، مسائل دفاعی اهمیت بیشتری برای ما پیدا می‌کند. هر مربی دیدگاه خاص خودش را نسبت به فوتبال دارد و بر همین اساس، تیم را برای اجرای سیستم مورد نظرش آماده می‌کند. امیدوارم این سیستم هم جواب بدهد و تیم ما بتواند فوتبالی را که می‌خواهد، به نمایش بگذارد.

* اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فابیو کاناوارو با بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت نشده بودند، تماس گرفته است. آیا او با شما هم تماس گرفت؟ گفت‌وگوی شما چطور پیش رفت؟

بله، درست است. کاناوارو با بازیکنان زیادی تماس گرفت که من هم یکی از آنها بودم. موضوع خاصی برای پنهان کردن وجود نداشت و گفت‌وگوی ما کاملاً عادی بود. او توضیح داد که چرا به اردو دعوت نشده‌ام، شرایط چگونه است و قصد دارد بازیکنان دیگری را هم امتحان کند. همچنین تأکید کرد که بازی‌های ما را زیر نظر دارد.

* کاهش تعداد بازیکنان خارجی در لیگ ایران، روی سطح کیفی این رقابت‌ها تأثیر گذاشته است؟

کاهش تعداد بازیکنان خارجی تقریباً تأثیری بر سطح کیفی لیگ ایران نداشته است؛ چون بازیکنانی که از ترکیب اصلی دور بودند و تیم‌هایشان به آنها نیازی نداشتند، از لیگ جدا شدند. باشگاه‌ها نهایت تلاش خود را کردند تا بازیکنان خارجی مورد نیازشان را حفظ کنند و تا حدودی هم در این کار موفق بودند.

* کدام بازیکن جوانی که به تیم ملی دعوت شد، نظر شما را جلب کرد؟

راستش را بخواهید، به بازیکنان جوانی که به تیم ملی دعوت شدند، فرصت زیادی داده نشد. در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نمی‌توان چیز زیادی از یک بازیکن دید. اما از میان بازیکنانی که به میدان رفتند، از نورچایف خوشم آمد. او را به‌خوبی می‌شناسم و مهاجم باکیفیتی است. به نظرم توانست به‌خوبی از فرصتی که در اختیارش قرار گرفت، استفاده کند.

برچسب ها: بازیکن استقلال ، سرمربی تیم ملی ، امیر قلعه نویی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

تذکر مفسر کبیر

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

از دست بعضی‌ها...

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار