تظاهرات گسترده در لندن در حمایت از فلسطین

هزاران نفر از حامیان فلسطین روز شنبه در لندن به خیابان‌ها آمدند و در راهپیمایی در مرکز این شهر، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری آی‌تی‌وی، راهپیمایی حامیان فلسطین در لندن با مشارکت ائتلاف فلسطین و گروه‌های حامی حقوق فلسطینیان برگزار شده است. پلیس لندن پیش‌تر شمار شرکت‌کنندگان این تجمع را بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر برآورد کرده بود.

شرکت‌کنندگان راهپیمایی خود را از منطقه امبانکمنت آغاز کردند و از مسیر تعیین‌شده به سمت وایت‌هال رفتند؛ جایی که قرار بود تجمع پایانی برگزار شود. این راهپیمایی در آستانه سومین سالگرد آغاز جنگ غزه و در ادامه اعتراض‌ها به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان برگزار می‌شود.

پلیس لندن برای این راهپیمایی محدودیت‌هایی درباره مسیر و زمان برگزاری تعیین کرده بود.