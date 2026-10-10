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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
چندرسانه‌ای » تولیدی / فیلم

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

مهدی تارتار در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند/ همه بچه های ما از کیفیت زمین ورزشگاه شهدای شهرقدس شکایت داشتند، از مسئولان ورزشگاه تشکر می‌کنم اما این رسیدگی کافی نیست/ از مسئولان کشور می‌خواهم ورزشگاه ما را درست کنند،  حیف است که ورزشگاه آزادی اطلاعات گردونه خارج شده ک پرسپولیس و استقلال باید در ورزشگاه های دیگر‌ بازی کنند.

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مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس بعد از برتری در هفته هشتم: دلم می سوزد یرای بازیکنانم که به آنها نوبت بازی نمی رسد/ بازیکنان خوبی هم روی سکو و هم نیمکت دارم/ امیدوارم جام حذفی هم برگزار شود تا بتوانم از برخی‌بازیکنان هم در آن جام استفاده کنیم/ ریسک کردن در تیمی‌که در کورس قهرمانی است آسان نیست. امروز ما ۲تا از دفاع وسط های خودمان  را نداشتیم که توانستیم به پویا اسمی‌فرصت بازی بدهيم/ بازیکنان ما به تناوب بازی می کنند/ اوستون تلاش می کند برای رسیدن به ترکیب اصلی اما تیوی بیفوما گوی سبقت را از اورونوف ربوده/ اتفاق خوبی است که امیرحسین محمودی در تیم‌ملی بازی می‌کند، نمی توانیم خواهان جوانگرایی باشیم اما مخالف بازی کردن امثال محمودی در تیم‌ملی.
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منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: مهدی تارتار ، سرمربی پرسپولیس ، پرسپولیس ، فوتبال ، دنیا حیدری ، چند رسانه‌ای جوان آنلاین ، محمد مهدی صافی ، Mohammad Mahdi Safi
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