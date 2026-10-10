افزایش خشونت علیه دانش آموزان؛ عملکرد پلیس فرانسه تحت بررسی قرار گرفت

با افزایش جراحات دانش آموزان فرانسوی در بحبوحه اعتراض‌های سراسری در این کشور، تعداد پرونده‌های یک نهاد نظارتی در مورد بررسی استفاده پلیس از زور و ابزارهای دیگر نیز بالا گرفت.

جوان آنلاین: والدین و وکیل خانواده یک نوجوان ۱۴ ساله به اسم «ادن» گفتند که او هفته گذشته در جریان اعتراضات دانشجویی در فرانسه، بر اثر شلیک گاز اشک آور از فاصله نزدیک دچار شکستگی فک و چند دندان شده است.

به گفته السا مارسل وکیل این خانواده، ادن روی دیواری نشسته بود و تلفن همراه خود در چند متری محل اعتراض در سنت توئن-لامون را چک می‌کرد که یک افسر پلیس به او نزدیک شد و با باتوم به او ضربه زد که باعث شد ادن با لگد پاسخ دهد. سپس افسر دوم با شلیک یک نارنجک گاز اشک‌آور که به صورت او خورده به حمله ادن واکنش نشان داده است.

وکیل این خانواده افزود: «(مامور) به دهان او ضربه زد و او را روی زمین انداخت، بدون اینکه حتی با اورژانس تماس بگیرد.»

او گفت که خانواده برای حفظ حریم خصوصی خود تمایلی به افشای نام خانوادگی خود ندارند و شکایتی با عنوان اقدام به قتل علیه پلیس تنظیم کرده اند.

در مقابل، سخنگوی پلیس گفته است که در مورد تحقیقات جاری اظهار نظر نمی‌کند. دفتر دادستانی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که نوجوان مزبور با پلیس درگیر شده و ماموران سعی کرده‌اند او را عقب برانند. این افسر روز سه‌شنبه و هشت روز پس از حادثه رخ داده برای ادن، به اتهام حمله منجر به معلولیت، تحت تحقیقات رسمی قرار گرفت.

رویترز خاطرنشان کرده است: این پرونده یکی از ۲۴ مورد دیگر است که نهاد نظارت داخلی پلیس (IGPN) در بیش از دو هفته‌ گذشته از ناآرامی‌ها در فرانسه آنها را بررسی می‌کند.

پس از خبرساز شدن واکنش های خشونت بار پلیس فرانسه، درخواست‌ها برای توقف استفاده از گلوله‌های لاستیکی و نارنجک‌انداز که در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر استفاده نمی‌شود، بالا گرفته است. گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در سالهای گذشته بارها استفاده از این ابزارها را به دلیل خطرناک و نامتناسب بودن مورد انتقاد قرار داده اند.

این وضعیت همچنین سبب خشمگین شدن مردم شده است که به نوشته رویترز، جدیدترین نشانه نارضایتی از عملکرد دولت امانوئل مکرون پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ است.

سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه نیز تظاهرات اخیر را خشونت بارترین اعتراضات دهه‌های اخیر در این کشور اعلام کرد.

از سوی دیگر، مقامات اعلام کردند که در جریان این اعتراضات، ۷۰۰ افسر پلیس زخمی شده، مدارس به آتش کشیده یا غارت شده‌اند و معلمان و مردم هدف حمله قرار گرفته‌اند. پلیس هم از دستگیری ۶ هزار و ۸۷۷ نفر خبر داده است.

سباستین روش پژوهشگر پلیس در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، گفت: «فرانسه از نظر استفاده از سلاح و شمار قربانیان وضعیت نامعمولی دارد. ما در عرض ۱۲ روز چهار مورد جراحت غیرقابل برگشت داریم و آنها زیر سن قانونی هستند.

وی افزود: «چنین سطحی در تاریخ معاصر (فرانسه) بی‌سابقه است.»

رویترز با اشاره به این نکته که وزارت کشور فرانسه تاکنون به پرسش‌ها در مورد آسیب به چشم یک نوجوان و وضعیت ادن پاسخی نداده، خاطرنشان کرده است: خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان در حالی است که مدافعان حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و برخی از سیاستمداران خواستار ممنوعیت دائمی سلاح‌های «کمتر کشنده» شده‌اند، اما اتحادیه‌های پلیس می‌گویند برای اجرای نظم در برهه های اعتراضات خشونت‌آمیز و تضمین امنیت خود به این سلاح‌ها نیاز دارد.