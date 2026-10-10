کد خبر: 1383745
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اختلال و لغو پروازها در فرودگاه‌های عربستان

عربستان حملات موشکی و پهپادی یمن به عمق عربستان، پروازها در فرودگاه‌های ریاض و جده را متوقف کرد.

جوان آنلاین:منابع خبری منطقه امروز شنبه از توقف همزمان پروازها در دو فرودگاه بین‌المللی جده و ریاض در پی حملات نیروهای مسلح یمن خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در پی حمله موشکی یمن به پایتخت عربستان، تردد هواپیماها در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض به‌طور موقت متوقف شد. پس از آن نیز ترافیک هوایی در فرودگاه عبدالعزیز جده متوقف گردید.

منابع خبری منطقه گزارش دادند که در دقایق گذشته، اختلال در حرکت هوایی چهار فرودگاه عربستان سعودی ثبت شده است. این چهار فرودگاه عبارتند از: جده، ریاض، احساء و دمام.

همزمان، منابع متعدد از شنیده شدن صدای انفجارهای مجدد در ریاض خبر دادند.

حمله به تأسیسات انرژی در شرق عربستان

منابع خبری از بلند شدن ستون‌های دود از یکی از تأسیسات انرژی در شرق عربستان سعودی، به دنبال حمله بامدادی امروز یمنی‌ها خبر دادند.

منابع خبری گزارش دادند، در پی حملات یمنی‌ها، ستون عظیمی از دود سیاه از تأسیسات گازی «شدقم» در استان الاحساء در شرق عربستان سعودی به هوا برخاسته و این دود تا صبح امروز همچنان از طریق ماهواره‌ها قابل رؤیت است.

حملات موشکی و پهپادی یمن به عمق عربستان در پاسخ به ۷۷ حمله هوایی و موشکی عربستان سعودی به صنعا، الجوف، تعز، حجه، صعده و مأرب طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، شب گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعته گذشته ۷۷ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، این حملات اهداف و اماکن غیرنظامی را در صنعا و استان‌های مأرب، صعده، الجوف، حجه، تعز و عمران هدف قرار داده است.

وی افزود که با احتساب این ۷۷ حمله، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید تنش تاکنون به ۱۹۳۴ فقره رسیده است.

برچسب ها: عربستان ، عربستان سعودی ، یمن
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