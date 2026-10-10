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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

بورس رکورد شکست

بورس شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد بیش از ۱۳۴ هزار واحدی به سطح هشت میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز افزایش بیش از ۷۰۰ واحدی را تجربه کرد.

جوان آنلاین: بورس تهران در معاملات امروز (شنبه ۱۸ مهرماه)، روندی صعودی را پشت سر گذاشت و شاخص کل این بازار با رشد ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ واحدی، به رقم هشت میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با افزایش حدود ۲۲ هزار واحدی، به سطح دو میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید؛ موضوعی که از همراهی بخش گسترده‌تری از نمادهای بازار با روند صعودی حکایت دارد.

در جریان معاملات امروز، تعداد معاملات بورس تهران به ۹۸۹ هزار و ۹۷۰ فقره رسید و ارزش معاملات خرد نیز ۴۳.۳ همت ثبت شد. از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس در معاملات امروز می‌توان به فملی، فارس، تابان، فولاد، شستا، تاپیکو و وغدیر اشاره کرد.

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز معاملات روز شنبه را با رشد به پایان رساند. شاخص کل فرابورس با افزایش ۷۱۲ واحدی، به سطح ۶۵ هزار و ۱۶۱ واحد رسید. تعداد معاملات این بازار نیز ۹۵۸ هزار و ۹۶۰ فقره ثبت شد.

نمادهای فزر، آریا، کگهر، شرانل، ارفع، فجهان و وهرمز از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز بودند.

رشد هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن بورس تهران در معاملات امروز نشان می‌دهد که روند صعودی بازار صرفاً به افزایش چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخشی از دیگر نمادها نیز در این حرکت مشارکت داشته‌اند.

همچنین صعود شاخص فرابورس در کنار رشد بورس تهران، از مثبت بودن فضای کلی معاملات در هر دو بازار حکایت دارد. با این حال، برای ارزیابی پایداری این روند صعودی، بررسی تداوم ورود نقدینگی، وضعیت ارزش معاملات خرد و میزان مشارکت نمادهای مختلف در روزهای آینده ضروری است.

برچسب ها: بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
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