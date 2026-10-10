مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان

علی علیپور مهاجم پرسپولیس بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان در هفته هشتم‌لیگ برتر و نزدیک شدن به رکورد فرشاد پیوس: خیلی خوشحالم اسمم کنار نام های‌بزرگی چون علی پروین و فرشاد پیوس بیاید اما زیاد به این مسائل فکر نمی کنم و مهم برایم اهداف تیمی است/ اولین چیزی که برایم حائز اهمیت است که نظر کادر قنی تیم‌ملی است و باید به آن احترام بگذاریم/احترام مهم ترین چیزی است که باید به تفکرات سرمربی تیم ملی بگذاریم.

پیام نیازمند گلر پرسپولیس بعد از پیروزی سرخپوشان پایتخت مقابل نفت آبادان در هفته هشتم‌لیگ برتر: همیشه اولین بازی ها بعد از فیفادی ها سخت است، بازیکنان از شرایط مسابقه دور می شوند، این فیفادی هم خیلی طولانی بود و یک ماهی از شرایط باشگاهی / کسب‌نتیجه این هفته با توجه به اینکه رقبای ما امنیاز از دست داده بودند خیلی برایمان مهم بود/ دوست دارم شرایط فوتبال ملی بهتر شود، من هم هر موقع کادر فنی صلاح بداند دوست دارم بهترین عملکرد‌م را ارائه دهم/ دوست داشتیم با دست پر از روسیه برگردیم.