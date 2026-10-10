کرملین: پوتین دیدگاه ایران درباره مناقشه با آمریکا را به ترامپ منتقل کرد

سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین با هماهنگی مسعود پزشکیان، دیدگاه ایران درباره راه‌حل احتمالی مناقشه با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدگاه طرف ایرانی درباره راه‌حل احتمالی مناقشه میان تهران و واشنگتن را منتقل کرده است.

پسکوف گفت پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس زیست‌محیطی دریای خزر در ترکمنستان، دو بار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیدار کرد. به گفته او، پوتین در یکی از این دیدارها به پزشکیان اطلاع داد که قرار است با ترامپ تماس تلفنی داشته باشد.

سخنگوی کرملین افزود: پوتین پس از هماهنگی با رئیس‌جمهور ایران، دیدگاه تهران درباره راه‌حل احتمالی مناقشه را به رئیس‌جمهور آمریکا منتقل کرد.

ترامپ روز جمعه اعلام کرده بود که گفت‌وگویی تلفنی و «بسیار موفقیت‌آمیز» با پوتین داشته است. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه نیز پیش‌تر گفته بود بخش قابل توجهی از این تماس به بررسی چشم‌انداز حل‌وفصل مناقشه اوکراین اختصاص داشته است.