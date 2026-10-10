اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی

بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس: در مورد آسانی ما اقدامات قانونی خود را انجام و اسناد جدید و کاملی هم به کمیته استیناف ارائه کردیم و امیدواریم این اسناد که مهم هست و تاکنون به این ارکان ارائه نشده تاثیرگذارباشد و بتوانندحکم جدید و خوبی بدهند/ تمام تلاش ما این است که این موضوع در داخل کشور حل شود، چون این احترام به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال است/ از مجموعه فدراسیون می‌خواهیم قانون محل مصلحت نیست، الان لابد قانون اجرا شود تا ظلمی به تیم‌های مختلف نشود/ امیدواریم شاهد یک رای جذاب بدون مصلحت اندیشی باشیم.