کد خبر: 1383729
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷
چندرسانه‌ای » تولیدی / فیلم

اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی

بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس: در مورد آسانی ما اقدامات قانونی خود را انجام و اسناد جدید و کاملی هم به کمیته استیناف ارائه کردیم و امیدواریم این اسناد که مهم هست و تاکنون به این ارکان ارائه نشده تاثیرگذارباشد و بتوانندحکم جدید و خوبی بدهند/ تمام تلاش ما این است که این موضوع در داخل کشور حل شود، چون این احترام به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال است/ از مجموعه فدراسیون می‌خواهیم قانون محل مصلحت نیست، الان لابد قانون اجرا شود تا ظلمی به تیم‌های مختلف نشود/ امیدواریم شاهد یک رای جذاب بدون مصلحت اندیشی باشیم.
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی کیفیت 480
منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: پرسپولیس ، فوتبال ، یاسر آسانی ، دنیا حیدری ، چند رسانه‌ای جوان آنلاین ، محمد مهدی صافی ، Mohammad Mahdi Safi
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

از دست بعضی‌ها...

غارنشینی پس از قتل مادر

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

به نام شهدا جفا نکنید!

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار