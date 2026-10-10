احتمال سفر دوباره ویتکاف و کوشنر به روسیه و اوکراین

یک رسانه غربی نوشت مذاکره‌کنندگان آمریکا ممکن است در راستای مذاکرات صلح اوکراین، هفته آینده به مسکو و کی‌یف سفر کنند.

جوان آنلاین: تارنمای آمریکایی آکسیوس نوشت: استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا و جرد کوشنر داماد وی، در حال بررسی امکان سفر به مسکو و کی‌یف در هفته آینده برای گفت‌وگو درباره پیشنهادهای صلح هستند.

آکسیوس روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که این دو نماینده آمریکا پس از گفت‌وگو با هیات‌های اوکراینی و اروپایی در میامی، ممکن است برای پیگیری مذاکرات و بررسی پیشنهادهای جدید با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین، به مسکو و کی‌یف سفر کنند.

بر اساس این گزارش، ویتکاف و کوشنر پیش‌تر پیشنهادهای جدید دولت آمریکا را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته‌اند. یکی از طرح‌های مطرح‌شده، برقراری آتش‌بس محدود برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و محموله‌های غلات است.

با این حال، هنوز مشخص نیست تحولات اخیر در روابط واشنگتن و کی‌یف چه تأثیری بر برنامه احتمالی این سفرها خواهد گذاشت. همچنین، به گفته یک مقام روسی، ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی اخیر با ترامپ تعهدی برای ازسرگیری فوری مذاکرات صلح با اوکراین نداده است.