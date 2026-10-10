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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
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فعالیت ۱۰۴ مدرسه عشایری تک‌دانش‌آموز در کشور

ثص وزیر آموزش و پرورش، از فعالیت ۱۰۴ مدرسه تک‌دانش‌آموز و ۱۷۵ مدرسه شبانه‌روزی در مناطق عشایری کشور خبر داد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، در حاشیه بازدید از غرفه وزارت آموزش و پرورش در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری با اشاره به ماهیت رسالت‌های این دستگاه اظهار کرد: مأموریت ذاتی و اصیل وزارت آموزش و پرورش، اقدامات آموزشی و تربیتی است و در همین راستا، در وهله اول پوشش کامل آموزشی در مناطق عشایری و روستایی مهم‌ترین، اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین برنامه و سیاست پیش روی ما به شمار می‌رود تا هیچ کودکی به دلیل دوری از مرکز یا شرایط جغرافیایی از قطار آموزش جا نماند.

وی با استناد به آمارهای موجود و افتخارآفرین در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: اگر به آمارها و نمودارهای رسمی توجه کنیم، می‌بینیم که امروز در کشور ۱۰۴ مدرسه عشایری تک‌دانش‌آموز دایر است؛ یعنی معلم جمهوری اسلامی ایران تنها برای آموزش یک فرزند عشایر در دوردست‌ترین نقاط اعزام می‌شود. همچنین در حوزه مناطق روستایی، این عدد از مرز ۱۰۰۰ مدرسه تک‌دانش‌آموز نیز فراتر رفته است که تحقق چنین دستاوردی، سند افتخاری بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق عملی عدالت اجتماعی و آموزشی محسوب می‌شود.

تأمین تجهیزات به‌روز و اعزام شایسته‌ترین معلمان به مناطق عشایری

وزیر آموزش و پرورش گام دوم وزارت آموزش و پرورش را توانمندسازی ساختاری این مدارس خواند و افزود: برنامه بعدی ما، تمهید و ارتقای امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب است تا فرزندان این مناطق به امکانات کمک‌آموزشی استاندارد دسترسی داشته باشند. نکته کلیدی دیگر، ایجاد «فرصت‌های برابر آموزشی» است؛ به این معنا که ما مأموریت داریم بهترین، مجرب‌ترین و توانمندترین معلمان را در اختیار دانش‌آموزان عشایری قرار دهیم تا آن‌ها با آرامش خاطر و اعتمادبه‌نفس بتوانند در عرصه‌های علمی با دانش‌آموزان مراکز استان‌ها و مناطق برخوردار به رقابت بپردازند. خوشبختانه زمینه تربیت و پرورش معلمان متعهد از درون خود جامعه عشایری نیز به خوبی فراهم شده است.

کاظمی با ابراز خرسندی از ثمربخش بودن این سیاست‌ها و بالندگی علمی نسل نوپا گفت: خوشبختانه امروز فرزندان شایسته روستایی و عشایری ما در تمامی عرصه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی چه در سطوح استانی و ملی و چه در عرصه‌های بین‌المللی خوش درخشیده‌اند. اگر امروز به نقشه پراکندگی مدال‌های المپیادهای علمی نگاه کنید، مشاهده می‌کنید که این مدال‌ها تنها در کلان‌شهرها متمرکز نیست، بلکه توزیع جغرافیایی آن‌ها در سراسر کشور گسترش یافته و در شهرهای کوچک و مناطق دوردست نیز چهره‌های درخشان المپیادی داریم؛ این امر گواه زنده آن است که برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته به ثمر نشسته است

فعالیت ۱۷۵ مدرسه شبانه‌روزی و ارتقای هنرستان‌ها از ۱۰۱ به ۱۴۰ واحد

وی در تشریح زیرساخت‌های آموزشی برای پیشگیری از ترک‌تحصیل دانش‌آموزان عشایر خاطرنشان کرد: توسعه مدارس شبانه‌روزی از اولویت‌های همیشگی ما بوده است و در حال حاضر چیزی در حدود ۱۷۵ مدرسه شبانه‌روزی ویژه دانش‌آموزان عشایری در این مناطق دایر است و خدمت‌رسانی می‌کند. علاوه بر آن، با توجه به نیازهای ملموس و ویژگی‌های زیست‌بوم زندگی عشایری و روستایی، راهبرد اصلی ما توسعه آموزش‌های فنی، مهارتی و حرفه‌ای متناسب با مشاغل محلی همچون کشاورزی، باغداری و دامداری است. بر همین اساس، توانسته‌ایم شمار هنرستان‌های عشایری را از ۱۰۱ هنرستان به ۱۴۰ هنرستان افزایش دهیم تا دانش‌آموز بعد از فراغت از تحصیل، دارای یک مهارت کاربردی و مولد باشد.

وزیر آموزش و پرورش سلامت همه‌جانبه دانش‌آموزان را لازمه فرایند تعلیم و تربیت برشمرد و خاطرنشان کرد : دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری ممکن است به لحاظ شرایط اقلیمی و زیستی در معرض برخی آسیب‌های جسمی و حتی فشارهای روحی و روانی قرار گیرند. خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول این سال‌ها و به‌ویژه در ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردها و اقدامات بسیار چشمگیری در حوزه سلامت دانش‌آموزی داشته است.

کاظمی اضافه کرد: اقداماتی که امروز با حضور و پشتیبانی گروه‌های جهادی در مناطق روستایی و عشایری انجام می‌شود و خدماتی همچون چکاپ‌های دوره‌ای، سلامت بینایی و شنوایی و به‌ویژه بهداشت دهان و دندان دانش‌آموزان، از الگوهای بسیار ارزشمند خدمت‌رسانی و افتخارات ماندگار نظام تعلیم و تربیت و بهداشت کشور است؛ بر همین اساس از زحمات همکاران خدوم در وزارت بهداشت و تمامی گروه‌های جهادی برای این هم‌افزایی تنگاتنگ و ارزشمند صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم.

برچسب ها: مدرسه ، وزارت آموزش و پرورش ، کاظمی
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