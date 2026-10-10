کد خبر: 1383718
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
سیاست » اخبار کلی

سردار کرمی: کنترل انقلابی تنگه هرمز جلوه‌ای امیدبخش از اراده ملّت مبعوث شده است

کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی ضمن تبریک روز نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: اعمال مدیریت فنّاورانه و کنترل انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هم‌افزایی و هماهنگی سایر نهادها و سازمان‌های نیروهای مسلّح بر تنگه راهبردی هرمز جلوه‌هایی امیدبخش از اراده ملّت مبعوث شده ایران است.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی خطاب به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، روز نیروی دریایی سپاه را گرامی داشت.

سردار کرمی در این پیام، ضمن تجلیل از رشادت‌های دلاورمردان نیروی دریایی سپاه در صیانت از مرزهای دریایی کشور، این نیرو را نماد اقتدار، بازدارندگی و مدیریت هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات استکبار جهانی دانست.

متن کامل پیام تبریک فرمانده نیروی زمینی سپاه به شرح زیر است:

««به برکت تشکیل جبهه انقلابی در جنوب کشور که متشکل از نیروی دریایی سپاه و جوانان شجاع جنوب است، دستور قرآنی ایجاد رعب در دشمن محقق شده است.»
(امام شهید قدس اللّه نفسه الزکیّه)

سردار دریادار پاسدار برادر علی عظمایی
فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
باسلام و تحیّات الهی
شانزدهم مهر ماه، روز گرامیداشت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور رشادت‌های فرمانده سرافراز سپاه اسلام، پاسدار شهید نادر مهدوی و همرزمان شهید ایشان در نبرد مستقیم با دشمن متجاوز آمریکایی و جلوه‌ای از اقتدار، عزّت و مجاهدت‌های بی‌پایان دریادلان جان‌برکف آن نیرو ی مقتدر است، فرصتی است مغتنم، تا ضمن پاسداشت یاد و نام و جانفشانی‌های شهداء والامقام و ایثارگری‌های جانبازان سرافراز، از تلاش‌های مخلصانه فرماندهان، مدیران و آحاد رزمندگان غیرتمند، خستگی‌ناپذیر و ولایتمدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صیانت و دفاع از کیان، استقلال، منافع راهبردی و امنیّت مرزهای دریایی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل شایسته بعمل آید.

اعمال مدیریت فنّاورانه و کنترل انقلابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هم‌افزایی و هماهنگی سایر نهادها و سازمان‌های نیروهای مسلّح بر تنگه راهبردی هرمز در اجرای فرمان فرمانده معظّم کل قوا (مدظّله العالی)، صحنه‌هایی شکوهمند از اقدامات جهادی و اقتدار آفرین و جلوه‌هایی امیدبخش از عزم و اراده ملّت مبعوث شده ایران عزیز و نظام مقدّس جمهوری اسلامی برای پیروزی نهایی بر دشمنان ددمنش و کودک‌کش آمریکایی، صهیونیستی و ان‌شاءاللّه اخراج هر چه سریع‌تر آن ها از منطقه غرب آسیا است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به مناسبت تلاش‌ها و موفّقیّت‌های ارزشمند آن نیرو و با آرزوی علوّ درجات الهی برای فرمانده دلاور سپاه اسلام، دریابان شهید علیرضا تنگسیری، سلامتی و توفیق روز افزون جناب عالی و تمامی فرماندهان، مدیران و کارکنان عزیز، ولایتمدار و پر تلاش آن نیرو را در پیمودن سیره نورانی شهداء گرانقدر، تحت توجهّات خاصّه حضرت بقیه‌اللّه الاعظم (عجل‌اللّه تعالی فرجه الشریف) و زعامت فرمانده معظّم کلّ قوا، حضرت آیت‌اللّه امام سیّد مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.» 

برچسب ها: سردار کرمی ، تنگه هرمز ، نیروی زمینی سپاه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

از دست بعضی‌ها...

غارنشینی پس از قتل مادر

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

به نام شهدا جفا نکنید!

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار