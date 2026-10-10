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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
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مردان رکورددار تصادفات فوتی پایتخت؛ گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال در رتبه نخست تصادفات فوتی

تصادفات رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح تحلیل تصادفات فوتی نیمه اول سال ۱۴۰۵، از سهم ۴۸ درصدی موتورسواران، ۳۶ درصدی عابران پیاده و ۱۶ درصدی رانندگان در متوفیان پایتخت خبر داد و گفت: مردان با ۸۵/۵ درصد رکورددار تصادفات فوتی و گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال با ۲۷ درصد رتبه دار گروه‌های سنی متوفیان بودند.

جوان آنلاین: سرهنگ علی اصغر شریفی روز شنبه در تشریح و تحلیل تصادفات فوتی نیمه اول سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع کاربری اظهار کرد: موتورسیکلت سواران با فراوانی ۴۸ درصد رتبه دار تصادفات فوتی پایتخت هستند و عامل اصلی فوت آنان، ضربات به سر است؛ چرا که از کلاه ایمنی استفاده نکرده اند.

وی افزود: عابران پیاده با فراوانی ۳۶ درصد در رتبه دوم متوفیان تصادفات قرار دارند، زیرا هیچ سپر یا حفاظی ندارند و آسیب پذیرند. بیشتر این حوادث در بزرگراه ها رخ داده است. عابران پیاده موظف به رعایت قوانین هستند بطور مثال باید از خط کشی عابر پیاده یا پل هوایی استفاده کنند؛ در غیر این صورت میتوانند در تصادفات سهم تقصیر داشته باشند.

سرهنگ شریفی تصریح کرد: رانندگان با فراوانی ۱۶ درصد در رتبه سوم تصادفات فوتی پایتخت قرار دارند که بیشتر در بزرگراه ها و به دلیل سرعت بالا رخ داده است.

وی در خصوص تحلیل تصادفات موتورسیکلت سواران و آمار بالای تصادفات فوتی این کاربران ترافیکی گفت: بیش از ۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران تردد میکنند که معادل حدود ۲۸ درصد از کل موتورسیکلت های کشور است. همچنین موتورسواران علاوه بر سفرهای روزانه، برای امرار معاش و به عنوان ابزار کار نیز از موتورسیکلت استفاده میکنند و علت اصلی فوت در تصادفات، عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۸۴ هزار کلاه ایمنی در راستای طرح «کلاه ایمنی، کلاه زندگی» به شهروندان موتورسوار فاقد کلاه ایمنی اهدا شده است.

سرهنگ شریفی به تخلفات شاخص موتورسواران اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی، ورود ممنوع، تغییر مسیر ناگهانی، حرکت در پیاده رو، عبور از چراغ قرمز، حرکات نمایشی و پوشش پلاک از تخلفات موتورسواران هستند.

وی اظهار داشت: تخلف پوشش پلاک از زمانی که مبلغ جریمه آن افزایش یافت و به ۷۰۰ هزار تومان رسید، آمار این تخلف به شدت کاهش یافته است.

برچسب ها: تصادفات ، تصادفات رانندگی ، تصادفات مرگبار
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