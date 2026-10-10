کد خبر: 1383715
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
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ناتو: برنامه‌ای برای محاصره کالینینگراد نداریم

ناتو رئیس کمیته نظامی ناتو اعلام کرد این ائتلاف هیچ برنامه‌ای برای محاصره منطقه کالینینگراد روسیه ندارد و در پی رویارویی با مسکو نیست.

جوان آنلاین: جوزپه کاوو دراگونه، رئیس کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» تأکید کرد که این ائتلاف قصد ندارد منطقه کالینینگراد روسیه را محاصره کند.

وی گفت: درباره کالینینگراد، همه‌چیز باید روشن باشد؛ ناتو برای هیچ‌گونه محاصره‌ای آماده نمی‌شود و گزارش‌ها درباره چنین تهدیدی بر اساس سناریویی است که اساساً وجود ندارد.

این مقام نظامی مدعی شد ناتو به دنبال رویارویی نیست، اما از تسلیحات و توان نظامی کافی برای ایجاد بازدارندگی مؤثر و واکنش سریع در صورت وقوع تجاوز برخوردار است. وی همچنین وضعیت در جناح شرقی ناتو را «جدی اما تحت کنترل» توصیف کرد.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست عمومی بیست‌وسومین نشست باشگاه گفت‌وگوی والدای هشدار داده بود که در صورت حمله مستقیم به روسیه، به‌ویژه منطقه کالینینگراد یا دیگر مناطق این کشور، موضوع استفاده از تمامی تسلیحات در اختیار نیروهای مسلح روسیه بلافاصله مطرح خواهد شد.

کالینینگراد منطقه‌ای روسی در ساحل دریای بالتیک است که از خاک اصلی روسیه جدا افتاده و میان لهستان و لیتوانی، دو عضو ناتو، قرار دارد. موقعیت راهبردی این منطقه، آن را به یکی از نقاط حساس در روابط امنیتی روسیه و ناتو تبدیل کرده است.

برچسب ها: ناتو ، امریکا ، روسیه
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