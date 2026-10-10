انتخاب رشته بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی کنکور/فردا، آخرین مهلت

جوان آنلاین: دکتر علیرضا کریمیان، ضمن بیان این مطلب با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند، گفت: نتیجه علمی متقاضیان آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان آزمون های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مهلت انتخاب رشته فوق فردا یکشنبه ۱۹ مهر ماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور پایان می یابد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش در مورد زمان انتخاب رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، نیز گفت: متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کریمیان با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان، تأکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.