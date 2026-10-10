کد خبر: 1383712
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴
جامعه » اخبار كلی

انتخاب رشته بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی کنکور/فردا، آخرین مهلت

کنکور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۴۳۰ هزار داوطلب آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم خبر داد و گفت: این مهلت فردا پایان می یابد.

جوان آنلاین: دکتر علیرضا کریمیان، ضمن بیان این مطلب با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند، گفت: نتیجه علمی متقاضیان آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان آزمون های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مهلت انتخاب رشته فوق فردا یکشنبه ۱۹ مهر ماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور پایان می یابد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش در مورد زمان انتخاب رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، نیز گفت: متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کریمیان با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان، تأکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

برچسب ها: علیرضا کریمیان ، سازمان سنجش آموزش کشور ، انتخاب رشته کنکور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

تذکر مفسر کبیر

از دست بعضی‌ها...

غارنشینی پس از قتل مادر

بازگشت سایه اتم

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

به نام شهدا جفا نکنید!

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار