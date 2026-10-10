 ترامپ هم مخالف دبیرکلی گروسی شد

در حالی که رایزنی‌ها برای تعیین دبیرکل سازمان ملل ادامه دارد، رسانه آمریکایی خبر داد که دونالد ترامپ با رافائل گروسی و دیگر نامزدهای این منصب، مخالف است.

جوان آنلاین: به گزارش وبگاه پولیتیکو، «دولت ترامپ با تمامی گزینه‌ها برای ریاست جدید سازمان ملل مخالف است و خواهان معرفی نامزدهای جدید است.»

این رسانه آمریکایی به نقل از «دو فرد مطلع از گفت‌وگوهای داخلی» گزارش داد که دولت آمریکا با تمامی نامزدهای کنونی برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل مخالف است چرا که معتقد است «هیچ‌یک از آنها با جهان‌بینی دونالد ترامپ و تمایل او برای ایجاد تغییرات بنیادین در این نهاد، همسویی کافی ندارند.»

گزارش این رسانه در حالی منتشر شده که تحرکات ماه‌های اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی و دیگر نامزدهای تصدی دبیرکلی سازمان ملل ادامه دارد.

یکی از مقامات آمریکایی به پولیتیکو گفت: «در میان فهرست نامزدها، خبری از چهره‌های اصلاح‌گرایی که مد نظر ایالات متحده باشد، نیست. حتی به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها بیشتر از جنس همان رویکردهای همیشگی و مرسوم هستند.»

سازمان ملل در حال طی کردن مراحل انتخاب جانشین آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی است که دومین و آخرین دوره پنج‌ساله مسئولیتش دهم دی ماه امسال به پایان می‌رسد.

تا قبل از انصراف «میشله باشله» اولین زن رئیس‌جمهور در شیلی، هشت نفر نامزد دبیرکلی سازمان ملل بودند اما او بیست و نهم شهریور انصراف داد و رقابت رافائل گروسی و ۶ نامزد دیگر ادامه دارد.

خبر مخالفت ترامپ با همه نامزدها در حالی منتشر شده که فشارهای دولت آمریکا به سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن ادامه دارد و این موضوع خود را به شکل قطع بودجه و خروج آمریکا از برخی نهادهای سازمان ملل بروز داده است.

پولیتیکو در این باره گزارش داد: «این نهاد ۸۱ ساله (سازمان ملل) با چالش‌هایی از سوی دولت ترامپ در خصوص مأموریت خود روبروست؛ دولتی که سهمیه پرداختی ایالات متحده به سازمان ملل را به شدت کاهش داده، از چندین نهاد وابسته به آن از جمله سازمان جهانی بهداشت خارج شده و نهاد مستقلی به نام "شورای صلح" را برای برنامه‌ریزی جهت آینده نوار غزه (که ویران شده است) تشکیل داده است.»

آمریکا همچون دیگر اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو درباره انتخاب دبیرکل سازمان ملل برخوردار است.

فهرست هفت‌نفره نامزدهای کنونی دبیرکلی سازمان ملل، عمدتا شامل دیپلمات‌ها است و در میان آنها، معاون پیشین رئیس‌جمهور کاستاریکا «ربکا گرین‌اسپان» پیشتاز نظرسنجی‌ها بوده است.

یکی از دستیاران کنگره آمریکا به پولیتیکو گفت: «اگر ربکا گرین‌اسپانِ اهل کاستاریکا...انتخاب شود، بعید است بتوان هیچ‌یک از جمهوری‌خواهان را به حمایت از تأمین بودجه عادی سازمان ملل متقاعد کرد.»