بلومبرگ: حملات آمریکا نتوانست توان موشکی و پهپادی ایران را از بین ببرد

جوان آنلاین: منابع غربی به پایگاه خبری-تحلیلی "بلومبرگ" اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم ماه‌ها تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، موفق شده است بخش مهمی از زیرساخت‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تهران همچنان از توان لازم برای بازسازی و تقویت زرادخانه موشکی خود برخوردار است.

طبق گزارش بلومبرگ، به گفته یکی از این مقامات، ایران همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک‌های بالستیک و برخی موشک‌های ضدکشتی در اختیار دارد و قادر است در مدت کوتاهی بر تعداد آن‌ها بیفزاید.

این ارزیابی‌ها در تضاد آشکار با ادعاهای مکرر دونالد ترامپ و اعضای دولت او قرار دارد که طی ماه‌های گذشته بارها مدعی شده بودند حملات هوایی آمریکا توان نظامی ایران را به طور کامل نابود کرده است. ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود ارتش ایران «به طور کامل نابود شده» و «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا نیز در سخنرانی ۳۰ سپتامبر ادعا کرده بود ظرفیت صنعت نظامی و زیرساخت دفاعی ایران به طور کامل از بین رفته است.

با این حال، ارزیابی جدید منابع غربی نشان می‌دهد این ادعاها با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و ایران همچنان توان بازسازی قدرت موشکی خود را حفظ کرده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در صورت ازسرگیری حملات آمریکا، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را حفظ کند.

در همین حال، کاخ سفید این ارزیابی‌ها را رد کرده و «آنا کلی» سخنگوی این نهاد مدعی شده که عملیات‌های نظامی آمریکا تأسیسات هسته‌ای، ظرفیت تولید موشک‌های بالستیک و بخش‌هایی از توان دریایی ایران را نابود کرده‌اند.

با وجود این ادعاها، گزارش بلومبرگ تصریح می‌کند ارزیابی‌های اطلاعاتی غربی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران همچنان از توان قابل توجهی برای پاسخ‌گویی به هرگونه حمله احتمالی آمریکا برخوردار است.

بلومبرگ همچنین نوشت که ایران از آغاز درگیری‌ها هزاران فروند موشک و پهپاد را به کار گرفته است؛ آماری که از نگاه تحلیلگران، نشان‌دهنده تداوم ظرفیت عملیاتی و توان تولید تسلیحات در جمهوری اسلامی ایران است.

«ویلیام آلبرک»، پژوهشگر ارشد اندیشکده «پاسیفیک فروم»، نیز در این گزارش اذعان کرده است که ایران طی سال‌های گذشته ذخایر قابل توجهی از موشک‌های کروز و ضدکشتی را انبار و در نقاط امن نگهداری کرده و احتمالاً آنچه تاکنون مشاهده شده تنها بخش کوچکی از توان واقعی ایران است.

در پایان این گزارش نیز «سیدهارت کاوشال»، پژوهشگر مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI)، تصریح می‌کند که ایران همچنان از ذخایر گسترده موشک‌های ضدکشتی برخوردار است؛ زیرا این موشک‌ها نسبتاً ساده‌تر تولید می‌شوند و بخش قابل توجهی از خطوط تولید آن‌ها بومی‌سازی شده است.

وی همچنین به موقعیت جغرافیایی جنوب ایران اشاره می‌کند که به گفته او، پناهگاه‌های طبیعی مناسبی برای حفاظت از این تأسیسات در برابر حملات هوایی فراهم می‌کند.