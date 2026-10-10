جوان آنلاین: وزارت دفاع ایتالیا از درخواست رسمی عربستان سعودی برای دفاع از حملات انتقام جویانه یمنی ها خبر داد.

وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که عربستان سعودی به منظور تقویت امنیت و دفاع از قلمرو خود، رسماً از این کشور درخواست کمک کرده است.

عربستان سعودی برای در امان ماندن از حملات تلافی‌جویانه یمنی‌ها و برای تأمین امنیت خود به پیمان مکه متوسل شد؛ توافقی سه‌جانبه میان ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد که در اوت ۲۰۲۶ امضا شد و بر اساس آن، حمله به هر یک از اعضا حمله به همه تلقی می‌شود.

با این حال، این پیمان در عمل ناکام ماند و یک مقام سعودی با انتقادی بی‌سابقه اعلام کرد: «از پاکستان و ترکیه چیزی جز اظهارات نرسیده و هیچ همکاری‌ای صورت نگرفته است؛ آن‌ها فقط می‌خواهند سلاح بفروشند».

در همین چارچوب، در حالی که انتظار می‌رفت ترکیه و پاکستان به تعهدات دفاعی خود عمل کنند، این دو کشور تنها به حضور محدود و اعلامی بسنده کردند و هیچ مداخله نظامی مؤثری در حمایت از عربستان انجام ندادند. حالا ریاض که از این دو متحد ناامید شده، به ایتالیا روی آورده و از رم خواسته تا خلأ امنیتی‌اش را پر کند.