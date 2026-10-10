مسئولان غربی: ادعاهای مکرر ترامپ علیه ایران صحت ندارد

مسئولان غربی در گفتگو با بلومبرگ با اعتراف به قدرت نظامی ایران نسبت به ادعاهای مکرر ترامپ ابراز تردید کردند.

جوان آنلاین: بلومبرگ به نقل از مسئولان غربی گزارش داد: ایران مراکز تولید موشک و پهپادهای خود را با وجود حملات آمریکا و اسرائیل حفظ کرده است.

به گزارش مهر، در این گزارش آمده است: ایران همچنان ذخایر مطلوبی از موشک های بالستیک و برخی سلاح های ضد کشتی در اختیار دارد و می تواند آنها را افزایش دهد.

مسئولان غربی اضافه کردند: ارزیابی توان ایران با ادعاهای مکرر ترامپ و تیم وی مبنی بر این که حملات هوایی قدرت نظامی این کشور را از بین برده است تعارض دارد.

آنها بیان کردند: اگر آمریکا حملات خود را علیه ایران از سر بگیرد تهران قدرت آتش کافی برای پاسخ به این حملات را دارد.

پیشتر روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای نوشت که جنگی که قرار بود قدرت و نفوذ آمریکا را به رخ جهان بکشد، نتیجه‌ای کاملاً معکوس در پی داشته و اکنون به درس عبرتی برای «عواقب ناخواسته» جنگ تبدیل شده است.

این نشریه به خروج ۱۲ فروند بمب‌افکن مدل «بی-۱» از یک پایگاه هوایی در انگلیس طی تعطیلات آخر هفته اشاره کرد که ناشی از دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در راستای «تدبیر احتیاطی خردمندانه در واکنش به تهدیدی که ماهیت آن فاش نشده» بود.