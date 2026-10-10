وزارت امور خارجه فلسطین اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای، حقوقدانی که در سال ۲۰۲۵ تحقیقات کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی سازمان ملل تحت ریاست او، مسئولیت رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی غزه را اثبات کرد، به رسمیت شناختن تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مرتکبان نسل‌کشی و جنایات جنگی دانست و تاکید کرد، بدون عدالت و برابری برای همه، صلح پایدار وجود نخواهد داشت.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه فلسطین روز جمعه (دیروز) اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی را تبریک گفت و اعلام کرد این افتخار، تلاش‌های او را برای دفاع از حقوق بین‌الملل و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که در بیانیه وزارت امور خارجه فلسطین آمده است: بردن این جایزه توسط پیلای نشان‌دهنده بلندتر شدن «صدای حقیقت و صدای ستمدیدگان» است و تلاش‌های او را برای پیشبرد صلح و حقوق بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد.

این وزارتخانه گفت پیلای تمام دوران حرفه‌ای خود را وقف پاسداری از قانون و عدالت و دفاع از حقوق مردم ستمدیده در آفریقای جنوبی و سراسر جهان، از جمله فلسطینیان کرده است.

وزارت خارجه رام‌الله، از رهبری او بر کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی و اراضی اشغالی تقدیر کرد؛ کمیسیونی که او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ریاست آن را بر عهده داشت.

این وزارتخانه گفت این کمیسیون به مستندسازی نسل‌کشی، خشونت جنسی، حملات به کودکان و سایر موارد نقض‌ حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی کمک کرد.

طبق این بیانیه، اعطای این جایزه به پیلای همچنین به رسمیت شناختن مدافعان حقوق بین‌الملل، عدالت و تشویقی برای تلاش‌ها جهت پاسخگو کردن مرتکبان نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است.

این وزارتخانه افزود که پیلای همواره از جهان‌شمولی قانون و برابری میان مردم، از جمله فلسطینیان، دفاع کرده و گفت که این جایزه بر این نکته تاکید می‌کند که «بدون عدالت و برابری برای همه، صلح پایدار وجود نخواهد داشت.»

کمیته نوبل نروژ روز گذشته اعلام کرد جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ را به این حقوقدان ۸۵ ساله «برای تلاش‌هایش در راستای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل» اعطا کرده است.

این کمیته با اشاره به سوابق طولانی فعالیت‌های پیلای در دادگاه‌های بین‌المللی و به عنوان کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «برنده امسال دامنه و تاثیر حقوق بین‌الملل را به‌طور چشمگیری گسترش داده است.»

پیلای که در خانواده‌ای هندی‌تبار در دوربان آفریقای جنوبی و در دوران آپارتاید به دنیا آمد، حرفه حقوقی خود را با به چالش کشیدن تبعیض نژادی و دفاع از مخالفان نظام آپارتاید آغاز کرد.

او به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی و رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا خدمت کرده است. این حقوقدان آفریقای جنوبی همچنین به‌عنوان قاضی موقت در دیوان بین‌المللی دادگستری فعالیت کرده است. کمیسیون تحقیقی سازمان ملل که او ریاست آن را بر عهده داشت، در گزارشی در سال ۲۰۲۵ نتیجه گرفت که رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه فلسطینیان مرتکب نسل‌کشی شده است؛ یافته‌ای که اسرائیل آن را رد کرد.