پرواز از فرودگاه امام به ۳۰ مقصد خارجی/ افزایش پروازها در راه است

جوان آنلاین: جواد صالحی آرتیمانی معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به ازسرگیری پروازهای بین‌المللی به کشور اظهار کرد: از پنجشنبه گذشته، ۱۶ مهرماه، هواپیمایی العراقیه پروازهای خود به تهران را از سر گرفت.

وی با بیان اینکه این شرکت هواپیمایی در هفته ۷ پرواز به فرودگاه امام خمینی(ره) انجام خواهد داد، ادامه داد: در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰ پرواز از نجف به این فرودگاه انجام می‌شود.

وی یادآور شد: از فرودگاه امام خمینی(ره) به ۳۰ مقصد خارجی پرواز داریم و با فعال شدن دیپلماسی حمل‌ونقل هوایی در آینده نزدیک شاهد افزایش پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی به این فرودگاه خواهیم بود.