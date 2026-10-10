کد خبر: 1383690
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵
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ماجرای ترکیه اولین فرار مخفیانه ترامپ نبود

ترکیه مدیر سرویس مخفی آمریکا ضمن ابراز تاسف از لو رفتن فرار مخفیانه رئیس‌جمهور آمریکا از ترکیه، گفت که «این اولین باری نبود که چنین کاری انجام می‌دادیم.»

جوان آنلاین: «شان کوران» مدیر سرویس مخفی آمریکا گفت افشای ترفندی که برای جابه‌جایی مخفیانه هواپیمای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام پرواز از ترکیه به کار گرفته شد، تأسف‌بار است، زیرا انتشار جزئیات این عملیات ممکن است استفاده دوباره از چنین روشی را دشوارتر کند.

این جابه‌جایی در ۸ ژوئیه، زمانی رخ داد که ترامپ پس از شرکت در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ترکیه را ترک می‌کرد.

بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، ترامپ در آنکارا در برابر دوربین‌ها سوار هواپیمای «ایرفورس وان» شد، اما سپس مخفیانه هواپیما را به وسیله یک کامیون حمل غذای فرودگاهی ترک کرد و با یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی آمریکا به سفر خود ادامه داد.

در همین حال، روزنامه‌نگاران، کارکنان کاخ سفید و دیگر مقام‌های دولتی حاضر در هواپیمای ایرفورس وان تصور می‌کردند که ترامپ نیز همراه آن‌ها سفر می‌کند.

کوران در بخشی از مصاحبه خود با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس که قرار است روز یکشنبه پخش شود، گفت: «ببینید، این اولین باری نیست که چنین کاری انجام داده‌ایم. ترجیح می‌دادیم این موضوع گزارش نمی‌شد، زیرا این افشاگری بخشی از تاکتیک‌های ما را برای انجام دوباره اقدامی مشابه از ما می‌گیرد.»

ترامپ این جابه‌جایی که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت، تأیید کرد و گفت سرویس مخفی و ارتش آمریکا به دلیل وجود یک تهدید امنیتی به او دستور داده بودند از هواپیمای دیگری استفاده کند.

ترامپ در آن زمان به خبرنگاران گفت: «آن‌ها می‌خواستند با پروازی دیگر و با هواپیمایی متفاوت، سفر کنم. امنیت آن به همان اندازه بود، اما آن‌ها می‌خواستند این کار را انجام دهم و من هم انجام دادم.»

واشنگتن‌پست ادعا کرد که این اقدام در پی تهدیدی از سوی ایران برای ترور ترامپ صورت گرفته بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در آن زمان گفت اطلاعات چندانی درباره جزئیات این تهدید نداشته است.

او اظهار کرد: «فکر می‌کنم تهدیدی وجود داشت، اما واقعاً درباره آن سؤال زیادی نپرسیدم. تهدیدهای زیادی دریافت می‌کنم.»

کوران مشخص نکرد که سرویس مخفی آمریکا پیش‌تر چه زمانی یا در چه شرایطی از روش‌های مشابه برای فریب درباره جابه‌جایی هواپیمای رئیس‌جمهور استفاده کرده است.

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، در سال ۲۰۰۰ نیز «بیل کلینتون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، مخفیانه با یک هواپیمای بدون نشان از هند به پاکستان پرواز کرد؛ در حالی که سایر همراهان او با هواپیمای متعارف ایرفورس وان سفر می‌کردند.

برچسب ها: ترکیه ، ترامپ ، امریکا
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