هشدار سازمان ملل درباره پخش زنده اعدام یک نظامی آمریکایی

سازمان ملل هشدار داد که پخش زنده اعدام یک نظامی آمریکایی، مصداق اعدام علنی و و رفتاری غیرانسانی خواهد بود.

جوان آنلاین: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که پخش زنده اعدام نضال مالک حسن، نظامی آمریکایی، با جوخه آتش، مصداق اعدام علنی و ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز خواهد بود.

این هشدار پس از آن مطرح شد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، از پخش زنده این اعدام خبر داد. قرار است حسن در ۳ دسامبر (۱۲ آذر) اعدام شود.

این حکم نخستین اعدام یک نظامی آمریکایی با جوخه آتش در بیش از نیم قرن گذشته خواهد بود و بخشی از رویکرد جدید دولت ترامپ برای تسریع اجرای احکام اعدام فدرال است.

نضال مالک حسن، ۵۶ ساله، روان‌پزشک سابق ارتش آمریکا با درجه سرگردی بود. در ۵ نوامبر ۲۰۰۹، او در مرکز پردازش آمادگی سربازان در پایگاه فورت هود با یک هفت‌تیر نیمه‌خودکار به سمت نظامیان در حال معاینه پزشکی آتش گشود و ۱۳ نفر را کشت و ۳۲ نفر را زخمی کرد.