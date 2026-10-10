کد خبر: 1383687
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار وقوع سونامی پس از زمین‌لرزه قدرتمند در پاناما

سونامی پس از زمین‌لرزه قدرتمند روز گذشته در پاناما، «سازمان ملی هواشناسی آمریکا» نسبت به وقوع سونامی در این کشور و کشورهای همسایه آن هشدار صادر کرد.

جوان آنلاین: زمین لرزه ۷.۶ ریشتری در پاناما که بعد از ظهر جمعه به وقت محلی بخش‌های وسیعی از این کشور را به لرزه در آورد و ساختمان‌ها در «پاناما سیتی» پایتخت این کشور را هم لرزاند و باعث تخلیه منازل شد، می‌تواند خطر سونامی را به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایرنا، براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، کانون این زمین لرزه در نزدیکی جنوبی‌ترین نقطه پاناما حدود ۱۴ کیلومتری جنوب غربی منطقه دورافتاده «پیتالوزا آریبا» است.

«سازمان ملی هواشناسی آمریکا» برای مناطق ساحلی پاناما، کلمبیا، اکوادور، نیکاراگوئه و گواتمالا هشدار وقوع سونامی صادر کرد.

براساس گزارش‌ها این زمین لرزه قدرتمند اگرچه ساختمان‌ها را در پاناما سیتی نیز به لرزه در آورده اما تاکنون گزارشی از خسارت در این شهرگزارش نشده است. وخسارت عمدتا مربوط به استان های مرکزی «وراگواس»، «هررا» و «لوس سانتوس» است.

به گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، چندین پس‌لرزه از جمله دو پس‌لرزه با بزرگی ۵.۸ و ۵.۵ ریشتر پس از زمین لرزه قدرتمند ابتدایی رخ داده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این زمین لرزه در بخش‌هایی از کلمبیا در همسایگی پاناما نیز احساس شده است.

آژانس حفاظت مدنی پاناما اعلام کرد که در حال ارزیابی خسارات احتمالی در مناطق نزدیک به مرکز زلزله است.

همزمان، خوزه رائول مولینو رئیس‌جمهوری پاناما پس از زلزله خواستار آرامش شد و در پیامی در «ایکس» نوشت: «آنچه اتفاق افتاده نباید به بهانه‌ای برای ایجاد هشدار یا بی‌نظمی تبدیل شود.»

کشور پاناما در امتداد «حلقه آتش» اقیانوس آرام واقع شده است؛ نواری ۴۰ هزار کیلومتری از آتشفشان‌ها و گسل که بیشتر زمین لرزه‌های جهان در آنجا رخ می‌دهد.

برچسب ها: سونامی ، زمین لرزه ، پاناما
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