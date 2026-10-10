هفت ماه جنگ و اهداف تحقق نیافته آمریکا در برابر ایران

به نوشته فارن افرز، حملات نظامی گسترده و فشارهای اقتصادی آمریکا نتوانسته است به اهدافی مانند تسلیم ایران منجر شود؛ در مقابل، تهران همچنان بر این باور است که می تواند با ادامه مقاومت و افزایش هزینه های تقابل برای واشنگتن، به اهداف خود دست یابد.

جوان آنلاین: دولت دونالد ترامپ در قبال ایران کارنامه ای ناموفق داشته است. ماه ها بمباران شدید نتوانست ایران را فرسوده کند و واشنگتن نتوانست در میز مذاکره نیز اراده تهران را درهم بشکند. با این حال، مقام های آمریکایی پس از هفت ماه ناکامی معتقدند شرایط در حال تغییر است. آنها تحریم های تازه ای اعمال کرده اند و همزمان محاصره دریایی سواحل جنوبی ایران را ادامه می دهند تا دسترسی این کشور به تجارت خارجی را محدود کنند.

به گزارش ایرنا، تهران معتقد است در نهایت آمریکا را شکست خواهد داد. ایران نه تنها از بمباران های آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برد، بلکه با حملات متقابل به پایگاه های نظامی آمریکا خسارت وارد کرد.

ایران به دلیل خسارت های جنگ و محدودیت های اعمال شده از سوی واشنگتن، هزینه اقتصادی سنگینی می پردازد. با این حال، بخش بزرگی از جامعه حول پرچم کشور گرد آمده و به نظر می رسد پذیرفته است که تحمل دشواری های اقتصادی برای دفاع از ایران ضروری است. این وضعیت اعتماد به نفس مقام های تهران را افزایش داده است. هرچند ممکن است آنها درباره شیوه های دستیابی به اهداف خود اختلاف نظر داشته باشند، در چند هدف مشترک هستند؛ خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس، وادار کردن واشنگتن به لغو تمامی تحریم ها و پذیرش جایگاه ایران به عنوان یک قدرت بزرگ.

این اهداف با توجه به تضعیف نظامی و اقتصادی ایران بلندپروازانه به نظر می رسند، اما جمهوری اسلامی آنها را دست یافتنی می داند. تهران معتقد است با ادامه حملات مستقیم به پایگاه های آمریکا و تشویق کشورهای عربی به درخواست خروج نیروهای آمریکایی، می تواند حضور نظامی واشنگتن در خلیج فارس را پایان دهد.

ایران همچنین امیدوار است با اختلال در بازارهای انرژی، آمریکا به لغو محدودیت های اقتصادی وادار شود. به بیان دیگر، راهبرد تهران بر این فرض استوار است که با مقاومت و تحمیل هزینه های سنگین، واشنگتن را به پایان دادن به سیاست مهار ایران وادار خواهد کرد.

هیچ کس تردید ندارد که جنگ ضربات سنگینی به ایران وارد کرده است. با این حال جنگ از نظر راهبردی برای واشنگتن فاجعه بار بوده است. مقام های آمریکایی تصور می کردند بمباران های گسترده و تضعیف اقتصاد ایران، ایران را به زانو درمی آورد؛ اما چنین نشد. آنها همچنین امیدوار بودند ترور رهبر ایران به خیزش گسترده ضدحکومتی منجر شود، ولی این طرح نیز به شکست خورد.

حتی ایرانی ها به خیابان ها آمدند و هر شب در شهرهای بزرگ راهپیمایی کردند و حتی گروه هایی از ایرانیان با گرایش های سیاسی متفاوت نیز در حمایت از کشور به آنها پیوستند. ترکیه در آغاز جنگ برای پذیرش ۷۰ هزار پناهجوی ایرانی برنامه ریزی کرده بود، اما شمار اندکی از مردم کشور را ترک کردند. حتی برخی ایرانیان مقیم خارج، از جمله چهره های فرهنگی، روزنامه نگاران و سیاستمداران، در جریان جنگ به ایران بازگشتند.

اکنون بسیاری از ایرانیان با گرایش های سیاسی مختلف معتقدند آمریکا در پی نابودی ایران یا وادار کردن آن به تسلیم در برابر همه خواسته های واشنگتن است.