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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
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بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی: آتش بس غزه درحد «جوهر روی کاغذ مانده است

غزه بیش از یکصد سازمان بین‌المللی امدادرسانی و حقوق بشری با اشاره به ادامه کشتار فلسطینی‌ها توسط رژیم اسرائیل و محدودیت‌های این رژیم در زمینه ورود کمک‌های انسانی و نیازهای ضروری برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ، اعلام کردند که آتش بس در نوار غزه صرفا «جوهری بر روی کاغذ» مانده و جنبه عملی به خود نگرفته است.

جوان آنلاین: یکصد سازمان بین‌المللی امدادرسانی و حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، آکسفام، سازمان امدادرسانی اسلامی، شورای پناهندگان نروژ، شورای پناهندگان دانمارک، سازمان کمک‌رسانی بین‌المللی کاریتاس، سازمان صلح سبز بین‌المللی و کمک‌های پزشکی به فلسطینی‌ها، در بیانیه مشترکی تاکید کردند که نباید تحت پوشش توافق آتش‌بس قتل و محرومیت در نوار غزه عادی سازی شود.

به گزارش ایرنا، سازمان اسپانیایی «آکسفام اینترمون» در این بیانیه مشترک اعلام کرد که رژیم اسرائیل در طول ۳۶۵ روز از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، بیش از یک هزار و ۴۰۰ فلسطینی را در غزه شهید کرده است.

در این بیانیه آمده است که نیروهای رژیم اسرائیل روزانه به شهید و زخمی کردن فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند و محدودیت‌های اعمال شده این رژیم بر ورود کمک‌ها، تجهیزات و مصالح ساختمانی به نوار غزه مانع از بهبودی خانواده‌ها می‌شود.

این بیانیه افزود: بیش از دو میلیون نفر به سرپناه نیاز دارند و ۱.۴ میلیون نفر با سطح بحرانی گرسنگی روبه‌رو هستند، در حالی که هیچ بیمارستانی در این بخش با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند.

این سازمان‌ها با استناد به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به آمار شهدای باقیمانده در زیر آوارها در نوار غزه اشاره و اعلام کردند که تقریباً ۱۰ هزار فلسطینی هنوز زیر آوارها هستند.

در همین ارتباط ، مدیرعامل سازمان «کودکان را نجات دهید» گفت که از زمان اعلام آتش‌بس تقریباً هر روز یک کودک شهید شده است. وی تأکید کرد که تا زمانی که کودکان شهید می‌شوند و خانواده‌ها قادر به بازسازی زندگی خود نیستند، آتش‌بس معنا ندارد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد اما ارتش رژیم صهیونیستی با وجود ادعای اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه، همچنان به حملات با نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

برچسب ها: جنگ غزه ، جنایات اسرائیل علیه مردم غزه ، سازمان‌های بین‌المللی
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