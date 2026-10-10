اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام را تضعیف‌کننده استقلال و عدالت بین‌المللی خواندند و بر حمایت خود از ادامه فعالیت این نهاد و مقابله با بی‌کیفرماندن جرایم سنگین تاکید کردند.

جوان آنلاین: اتحادیه اروپا اقدام آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی را «عمیقا تاسف‌بار» خواند و بر تعهد خود برای حفاظت از استقلال این دیوان و تداوم فعالیت‌های آن تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، کمیسیون اروپا دیروز (جمعه) در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا همواره از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده است. بسیار تاسف‌بار است که ایالات متحده از قصد خود برای اعمال تحریم علیه این دیوان خبر داده است.

اتحادیه اروپا متعهد شد همکاری نزدیکی با این دیوان داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های آن به‌طور موثر ادامه می‌یابد.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد با هر ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه رم، معاهده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی، همکاری خواهد کرد تا از استقلال این نهاد و «ماموریت حیاتی» آن محافظت شود.

اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه تحریم‌ها تا ۶ ماه دیگر اجرایی نخواهند شد، اعلام کرد همچنان فرصتی برای گفت‌وگو با واشنگتن وجود دارد.

واکنش منفی کشورهای اروپایی به تصمیم آمریکا

تی‌آرتی نوشت: چندین کشور اروپایی این تصمیم را محکوم و بار دیگر بر حمایت خود از استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و نقش آن در رسیدگی به جرایم سنگین بین‌المللی تاکید کردند.

دانمارک، سوئد، اتریش و پرتغال نیز در کنار اتحادیه اروپا، بلژیک، سوئیس و هلند، از تصمیم واشنگتن انتقاد کردند.

لارس لوکه راسموسن وزیر امور خارجه دانمارک، در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: دانمارک به‌شدت با تصمیم ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی مخالف است. این اقدام پیامدهای گسترده‌ای برای فعالیت‌های دیوان و تحقیقات درباره جدی‌ترین جرایم بین‌المللی خواهد داشت.

او افزود: دانمارک حمایت بی‌چون‌وچرای خود را از دیوان کیفری بین‌المللی تایید می‌کند.

ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد نیز گفت استکهلم از تصمیم آمریکا ابراز تاسف می‌کند. او تاکید کرد سوئد و اتحادیه اروپا قاطعانه از نقش دیوان در تضمین پاسخ‌گویی و اجرای عدالت برای قربانیان حمایت می‌کنند.

او گفت: در شرایطی که نقض قوانین بین‌المللی همچنان رنج و آسیب گسترده‌ای به بار می‌آورد، چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی مسئول تضمین پاسخ‌گویی، بیش از هر زمان دیگری ضروری هستند.

بئاته ماینل‌رایزینگر وزیر امور خارجه اتریش تحریم‌ها را «مرحله تازه‌ای از تشدید تنش‌ها» توصیف کرد و گفت این اقدامات حاکمیت کشورهایی را نیز زیر سوال می‌برد که دیوان را تاسیس کرده‌اند.

او گفت: ما این تحریم‌ها را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم.

وی همچنین بر تداوم تلاش‌های اتریش و شرکای این کشور برای حفاظت از دیوان و کارکنان آن تاکید کرد.

ماینل‌رایزینگر افزود: کشورهای کوچکی مانند اتریش به‌ویژه به اجرای قوانین بین‌المللی برای همه کشورها متکی هستند، صرف‌نظر از اینکه یک کشور تا چه اندازه بزرگ یا قدرتمند باشد.

پرتغال نیز این تحریم‌ها را محکوم کرد و گفت چنین اقداماتی اجرای مستقل عدالت بین‌المللی و تلاش‌ها برای مبارزه با بی‌کیفرماندن جرایم سنگین را تضعیف می‌کند.

این کشور تاکید کرد نهادهای مدافع حقوق بین‌الملل باید بتوانند بدون فشار یا مداخله، ماموریت‌های خود را انجام دهند.

دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌ها را حمله به حاکمیت قانون خواند

شبکه تی‌آرتی ادامه داد: دیوان کیفری بین‌المللی این تحریم‌ها را به‌شدت رد کرد و آن‌ها را تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و «حمله به حاکمیت قانون» دانست.

توموکو آکانه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، گفت این نهاد فعالیت‌های خود را با استقلال و بی‌طرفی ادامه خواهد داد.

اتحادیه اروپا نیز اقدام واشنگتن را «عمیقا تاسف‌بار» توصیف کرد و گفت آماده است برای حفاظت از فعالیت‌های دیوان اقداماتی انجام دهد.

این اتحادیه بار دیگر تاکید کرد که مهلت شش‌ماهه پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو فراهم می‌کند.

آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا نیز بر ضرورت دفاع از عدالت بین‌المللی تاکید کرد و گفت صلح پایدار مستلزم پاسخ‌گویی در قبال اقدامات ارتکابی است.

کوستا افزود اتحادیه اروپا اقدامات مقتضی را برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی انجام خواهد داد و از این نهاد و نظام مبتنی بر اساسنامه رم از طریق ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، مالی و عملی حمایت خواهد کرد.

تی‌آرتی افزود: بلژیک خواستار فعال‌سازی سازوکار بازدارنده اتحادیه اروپا شد تا از دیوان کیفری بین‌المللی و افرادی که از فعالیت‌های آن حمایت می‌کنند، محافظت شود.

سوئیس نیز اعلام کرد با «تحریم‌ها، تهدیدها یا سایر اقداماتی» که با هدف تضعیف استقلال دیوان انجام می‌شوند، مخالف است.

هلند این تحریم‌ها را «تشدید نامطلوب و تازه تنش‌ها» توصیف کرد و با اشاره به میزبانی این کشور از دیوان، بر تداوم حمایت خود از آن تاکید کرد.

این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، از اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد.

روبیو گفت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، اجازه نخواهد داد این دیوان شهروندان آمریکایی را تحت پیگرد قرار دهد. او همچنین تهدید کرد اگر دیوان آنچه را که وی «تهدیدهای» این نهاد توصیف کرد، متوقف نکند، آمریکا برای «پایان دادن به فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی» اقدام خواهد کرد.